BioNTech 3. doz için onay istedi

Pfizer-BioNTech, üçüncü dozun yetişkinlere uygulanması için başvuru yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde Pfizer-BioNTech, üçüncü dozun yetişkinlere uygulanması için başvuru yaptı.

ABD’de Covid-19 aşısı üreticisi Pfizer-BioNTech, aşının 3. doz güçlendiricisinin tüm 18 yaşın üstündekilere uygunluğu konusunda Gıda ve ilaç Dairesinden (FDA) onay istedi.

Firma, 3. doz aşı kampanyasını daha da genişletme zamanının geldiğini belirtmek amacıyla 10 bin kişi üzerinde yapılan çalışmasının ilk sonuçlarını FDA ile paylaştı.

Çalışmada, güçlendirici dozun Covid-19 enfeksiyonuna karşı korumayı tekrar yüzde 96’ya çıkarabileceği sonucuna varılırken, yan etkilerin “ilk 2 dozda görülenlere benzer” olduğu belirtildi.

Yaşlı Amerikalılar ve virüse karşı savunmasız diğer gruplar, eylülden bu yana Pfizer-BioNTech aşısının 3. dozuna erişebiliyor.