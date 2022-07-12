Salgınla mücadele devam edior. Corona virüse karşı geliştirilen BioNTech aşısı için randevular açıldı.

Koronavirüs ile en etkin mücadele aşı. BioNTech aşısı yaptırmış ve üzerinden 6 ay geçmiş kişilere hatırlatma dozu tanımlandı. Aşı uygulaması için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alınabilecek.

Koronavirüsün yeni alt varyantlarına bağlı vakalar, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de artmaya başladı. Harekete geçen Sağlık Bakanlığı, hatırlatma dozu randevularını yeniden açtı.

BioNTech aşısının üzerinden 6 ay geçenler hatırlatma dozunu yaptırabilecek.

3 aşıdan biri tercih edilebilecek

E-nabız sistemine tanımlananlar bugünden itibaren randevu alıp aşı olabilecek.

3 doz BioNTech aşısı olanlar için bu 4’üncü doz olacak. 65 yaş ve üstü ile riskli gruplarda olanlar için bu 6’ncı doz aşı olacak.

Hatırlatma dozu için BioNTech, Sinovac veya TURKOVAC’tan biri tercih edilebilecek.

Sinovac ve Turkovac’ta ise hatırlatma dozu aralığı ise 3 ay olarak belirlenmişti.