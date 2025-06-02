BİONTECH, KANSER İLACI İÇİN 11 MİLYAR DOLAR ANLAŞTI

YENİ HEDEF KANSER ARAŞTIRMALARI

Koronavirüs salgınıyla mücadelede ilk aşıyı geliştirip onay alan BioNTech’in kurucu ortakları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Türk bilim insanları, yeni hedef olarak kanserle mücadeleyi belirliyor ve kanser aşısı geliştirmeyi amaçlıyor.

11,1 MİLYAR DOLARLIK İŞBİRLİĞİ

Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile ABD’li ilaç şirketi Bristol Myers Squibb (BMS) arasında, BioNTech’in araştırma aşamasındaki kanser ilacının ortak geliştirilmesi ve ticarileştirilmesine yönelik 11,1 milyar dolara kadar ödeme öngören işbirliği anlaşması imzalandığı bildiriliyor. Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin öncülük ettiği BioNTech ve BMS, kanser ilacı BNT327’yi geliştirmek için anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

ÖN ÖDEME VE HİSSELERDEKİ ARTIS

Anlaşmaya göre, BMS işbirliği için BioNTech’e toplamda 11,1 milyar dolara kadar ödeme yapacak ve ön ödeme olarak BioNTech 1,5 milyar dolar alacak. Kovid-19 salgını sonrası odak noktasını kanser ilacı geliştirmeye kaydıran BioNTech, ilk kanser ilacını 2026’da piyasaya sürmeyi hedefliyor. Ayrıca, bu haberin ardından BioNTech’in hisseleri, erken işlemlerde yaklaşık yüzde 20 artarak 114,75 dolara yükseldi. BioNTech, mRNA teknolojisiyle Kovid-19 aşısını geliştirerek, Pfizer ile işbirliğine gidip başarı elde etmişti ve 2021’de bu aşıdan yaklaşık 19 milyar dolar gelir sağlamıştı.