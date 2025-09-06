BiOnTeCh’ten KanSer İçin Umut Verici İlaç

YENİ DÖNÜM NOKTASI KANSER ARAŞTIRMALARINDA

Koronavirüs salgınına karşı geliştirdiği aşı ile dünya genelinde dikkatleri üzerine çeken BioNTech, kurucu ortakları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin liderliğinde kanser tedavisi alanında önemli ilerlemeler kaydediyor. Almanya merkezli bu biyoteknoloji şirketi, Çinli ortağı DualityBio ile birlikte geliştirdiği BNT323 adlı immünoterapik ilacın klinik araştırmalarında başarılı sonuçlar elde etti.

HEDEFLERE ULAŞILDIĞI AÇIKLANDI

BNT323 ilacının, Çin’de yürütülen klinik araştırmadaki görülen başarısı, BioNTech’in kanserle mücadele vizyonu açısından kritik bir aşama olarak değerlendiriliyor. BioNTech kurucu ortağı Prof. Dr. Özlem Türeci, “Bu aday ile birlikte ilk onkoloji programımız, ileri klinik gelişim aşamasında lisans almaya yönelik faz-3 sürecinde önemli bir noktaya geldi,” şeklinde bir açıklama yaptı.

MEME KANSERİ HASTALARINA YENİ UMUT

BioNTech’in açıkladığı bilgilere göre, “Trastuzumab Pamirtecan” adlı ilaç adayı, ileri evre ve tedavisi zor olan meme kanseri hastaları için yapılan ara analizde, mevcut onaylı tedaviye kıyasla istatistiksel olarak anlamlı bir yaşam süresi avantajı sağladı. Bu başarı, hastalığın ilerlemediği dönemlerde ölçüldü.

DİĞER KANSERLERDE DE TEST EDİLECEK

BNT323, Antikor-İlaç Konjugatı (ADC) sınıfına girmekte. Bu tedavi yaklaşımı, kemoterapi ilacını doğrudan tümör hücresine taşıyarak, sağlıklı dokular üzerinde daha az olumsuz etki yaratarak tedavi sunmayı hedefliyor. Türeci, Trastuzumab Pamirtecan’ın “olağanüstü potansiyele sahip bir ADC adayı” olduğunu belirtti ve ilacın BioNTech’in küresel onkoloji stratejisinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

RUHSAT BAŞVURULARI İÇİN YENİ AŞAMALAR

BioNTech, BNT323’ün uluslararası gelişim sürecini hızlandırma planları yapıyor. ABD ve Avrupa Birliği’nde ruhsat başvuruları için ikinci bir küresel faz-3 çalışması mevcut olan ilerlemenin yanı sıra, ilacın meme kanserinin dışındaki diğer kanser türlerinde de test edilmesi hedefleniyor.