BioNTech Ve BMS, Kanser İlaçları İçin Anlaşıyor

YENİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile ABD merkezli ilaç firması Bristol Myers Squibb (BMS) arasında, BioNTech’in araştırma aşamasındaki kanser ilacının ortak geliştirilmesi ve ticarileştirilmesine yönelik 11,1 milyar dolara kadar ödeme yapılmasını öngören bir işbirliği anlaşması imzalandığı bildiriliyor. BioNTech ve BMS tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, Alman şirketin, ABD’li firma ile araştırma aşamasındaki BNT327 isimli kanser ilacını geliştirmek ve pazara sunmak üzere bir araya geldiği vurgulanıyor.

ÖDEME PLANINA GÖRE HİSSELER ARTIYOR

Bu anlaşma çerçevesinde, BMS’in BioNTech’e toplamda 11,1 milyar dolara kadar ödeme yapması planlanıyor. BioNTech, bu işbirliği kapsamında ön ödeme olarak 1,5 milyar dolar alacak. Şirket, daha önce mRNA teknolojisiyle Kovid-19 aşısını geliştirip, ABD’li Pfizer ile ortaklık kurarak büyük bir başarı elde etmişti. BioNTech, bu mRNA aşısı ile 2021 yılında yaklaşık 19 milyar dolar gelir elde etmiş durumda. Kovid-19 pandemisi sonrası yönünü kanser ilacı geliştirmeye çeviren BioNTech, ilk kanser ilacını 2026 yılında piyasaya sürmeyi hedefliyor. Anlaşmanın ardından BioNTech hisseleri, erken işlemlerde yaklaşık yüzde 20 artarak 114,75 dolara yükseldi.