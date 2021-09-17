BioNTech’in üçüncü dozu gerekli mi?

Çin’den yayılan corona virüse karşı geliştirilen BioNTech’in üçüncü dozu ile ilgili açıklama geldi.

Üçüncü dozun ardından antikor seviyelerinde yüksek artışlar saptandığını ifade eden rektör şu bilgileri paylaştı: “Üçüncü doz aşı sonrası gerek CoronaVac gerekse BioNTech sonrası sağlık çalışanlarının yüzde 100’ünde antikor düzeyinin arttığı ve yeterli düzeye eriştiği saptandı. Sağlık personelimizden üçüncü doz aşısını CoronaVac olarak yaptıranlarda aşıdan en az yedi gün sonra antikor düzeyinin 7,5 kat, BioNtech olanlarda ise 106 kat arttığı tespit edildi. Katılımcılardan üçüncü doz aşısı BioNtech olanlar değerlendirildiğinde antikor düzeylerinin zaman içinde düştüğü ancak halen var olan antikor düzeylerinin yeterli olduğu saptandı. Aşıdan sonra yüzde 100 artıp belli bir süreden sonra düştüğü ama halen yeterli düzeyi koruduğu görüldü. İki doz aşı yaptıranların yüzde dördü hastalığa yakalandı. Üçüncü doz aşı yaptıran 293 kişiden sadece bir kişi hastalığa yakalandı. Ama hepsi hafif semptomlarla atlattı.”