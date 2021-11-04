BioNTech’te 3. doz bugün başlayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgınla ilgili açıklama yaptı ve BioNTech aşısında üçüncü doz bugün başlayacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech mRNA aşısı olmuş ve 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildiğini bildirdi. Sağlık çalışanları, 18-60 yaş arasındaki kronik hastalar ve 60 yaş üstü kişiler öncelikli olarak bugünden itibaren hatırlatma dozu yaptırabilecek.

mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Bu gruplar; 60 yaş üzerindeki vatandaşlar, 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar, başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.

– 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımız ile gebelerin tam aşılı olmalarının son derece önemli olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. İleri yaştaki vatandaşlarımız ve anne adaylarımızın aşıları eksik kalmamalı.

– Okullarda salgına yönelik rastgele taramaların durumu değerlendirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığımızla işbirliği içinde taramaların devam ettirilmesi salgının seyri açısından önemli bir gösterge olarak görülmüştür.

– Mevcut aşılama durumu da değerlendirilmiştir. 1 doz aşılı olanların tüm nüfusa oranı yüzde 67, 2 doz aşılı olanların oranı ise yüzde 59’dur. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın yüzde 70’in üzerine çıkarılması gerekmektedir. Salgın sona ermeden ve toplumsal bağışıklık elde edilmeden tedbirlerden vazgeçilmemeli.

246 can kaybı 29 bin 764 vaka

Türkiye’de dün 363 bin 238 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 764 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 33 bin 366 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,83, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,44 olarak kayıtlara geçti. Türkiye’de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 116 milyon 831 bin doza yükseldi.