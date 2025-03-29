Bipolar Bireyler Sağlıklı Yaşam Sürebilir

BİPOLAR BOZUKLUK VE SAĞLIKLI YAŞAM

Bipolar bozukluğu olan bireylerin, uygun teşhis ve tedavi ile sağlıklı bir hayat sürdürebileceğine vurgu yapan Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Güliz Şenormancı, hastaların karşılaştığı ayrımcılığı ve damgalamayı azaltmak için bu hastalık hakkında doğru bilgilendirmenin önemine dikkat çekti. Dünya Bipolar Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Şenormancı, bipolar bozukluğu yaşayan bireylerin depresif ve manik olmak üzere iki farklı ruh hali yaşamaktadır. Depresif dönemlerin hastalar için oldukça zorlayıcı olabileceğini belirten uzman, “Konsantrasyon bozuklukları, iştah değişiklikleri, ilgi ve keyif veren aktivitelerde azalma, hayattan zevk alamama, özellikle ağır vakalarda intihar riskiyle devam edebilen bir dönemdir. Manik dönem ise konuşma miktarında artma, hareketlilik, enerji artışı ve bu enerji artışıyla risk alıcı davranışların artarak gittiği bir dönemdir” dedi.

DOĞRU TANIMANIN VE TEDAVİNİN ÖNEMİ

Doç. Dr. Şenormancı, doğru tanı ve tedavinin hayati önemine değinerek, “Doğru bir şekilde tanı konulduğu ve iyi bir şekilde tedavi edildiği sürece hastalık dönemleri geçtikten sonra bu hastalığa hiç sahip olmayan bir bireyle aynı işlevsellik düzeyine dönebilir ve ara dönemlerde gayet sağlıklı bir hayat yaşayabilir. Burada önemli olan hastalığa karşı bilgilendirmeyi arttırarak ayrımcılığı, damgalanmayı ve dışlanmışlığı azaltmak” ifadelerini kullandı.

SÜRDÜRÜM TEDAVİLERİNİN GEREKLİLİĞİ

Bipolar bozukluğu olduğu düşünülen bireylerin bir psikiyatri uzmanı tarafından mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Şenormancı, “Tanı konulduktan ve tedavi başladıktan sonra mutlaka ara dönemlerde hastalık atakları olmasa bile sürdürüm tedavisi ile desteklenmesi gerekiyor. Tabii ki psikososyal destekle tedavinin tamamlanması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Psikososyal destek için, Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığı’na bağlı toplum ruh sağlığı merkezlerinin bulunması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Şenormancı, “Özellikle bipolar bozukluk gibi kronik hastalığı bulunan hastaları destekleyen ve tedavi eden merkezlerimiz var. Bunun dışında, doğru tedavi başlandığı takdirde, sürdürüm tedavisi için aile sağlığı merkezleri ve sağlıklı hayat merkezleri de hastalarımıza destek olabilir” diye belirtti.