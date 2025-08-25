Bir Anadolu Şenliği Hakkari’de Düzenleniyor

ETKİNLİK KAPSAMINDA ÇEŞİTLİ FAALİYETLER DÜZENLENECEK

Bir Anadolu Şenliği çerçevesinde Hakkari merkez, Yüksekova, Çukurca, Şemdinli ve Derecik’te birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Konserler, tiyatro oyunları, sinema gösterimlerinin yanı sıra çocuk etkinlikleri ve mobil müze gibi unsurlar, bölge halkını kültür ve sanatla bir araya getirecek. Bununla birlikte, Hakkari’nin turizm potansiyelinin fiilen ortaya konulması ve bölge ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Hakkari Seyir Terası’nda medyaya yaptığı açıklamada, “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri artık dünyanın en büyük kültür-sanat etkinliklerinden biri haline geldi. Hakkari’de başlattığımız ‘Bir Anadolu Şenliği’ programıyla bölgenin kültürel zenginliğini hem ulusal hem uluslararası alanda görünür kılmayı hedefliyoruz,” dedi.

TURİZMİN GELİŞİMİNE ÖNEMLİ KATKI

Hakkari Valisi Ali Çelik, etkinliğin bölgenin turizm ve ekonomik potansiyeli açısından son derece önemli olduğunu belirtti. Çelik, “Hakkari, dağları, doğası ve kültürel zenginliğiyle eşsiz bir potansiyele sahip. ‘Bir Anadolu Şenliği’ bu potansiyelin ortaya çıkarılması açısından kıymetli bir başlangıç oldu,” dedi. Ayrıca, kış turizmi, doğa turizmi ve inanç turizmi gibi alanlarda Hakkari’yi öne çıkaracak çalışmalara devam ettiklerini ifade etti. Vali Çelik, etkinliklerin bölgeye yeni istihdam olanakları sağlayacağını belirterek, “Hakkari huzurun, kardeşliğin ve kültürün şehri. Herkesi keşfetmeye ve şenliğin coşkusuna ortak olmaya davet ediyoruz,” şeklinde konuştu.

YENİ İSTİHDAM VE YATIRIM FIRSATLARI

Bakan Yardımcısı Alpaslan, Hakkari ve çevresindeki şehirlerin tanıtımını güçlendirmek için “Bir Anadolu Şenliği”nin önemine dikkat çekti. Alpaslan, “Kültür-sanat etkinlikleri, hem turizmin gelişmesini hem de bölgenin ekonomik potansiyelinin ortaya çıkmasını sağlayacak,” dedi. Ayrıca, etkinlikler sayesinde bölge halkının sanatla buluşacağını ve yeni turizm yatırımlarıyla ekonomiye canlılık kazandırılacağını ifade etti.

KÜLTÜR VE SANATIN ÖNEMİ

Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi, “Bir Anadolu Şenliği’nin bölge için önemli bir kültür ve sanat hareketi olduğunu” söyledi. Terzi, “7 gün boyunca Hakkari merkezde, ardından 7 gün süreyle Yüksekova’da devam edecek. Geniş bir program hazırladık,” şeklinde ekledi. Programın, Hakkari ve diğer şehirler için sosyoekonomik açıdan büyük fırsatlar sunduğunu belirten Terzi, halkın yoğun ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.