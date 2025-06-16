BİR Anlaşmanın Zamanı Geldi, Göreceğiz

TRUMP’TAN ANLAŞMA AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’daki G7 Zirvesi için Beyaz Saray’dan ayrılırken gazetecilerle bir araya geldi. Gazetecilerin yönelttiği sorulara cevap veren Trump, İran ile İsrail arasındaki gerginliğe dikkat çekerek, “Bence artık bir anlaşmanın zamanı geldi ve ne olacağını göreceğiz. Ama bazen işleri kendi aralarında halletmeleri gerekiyor” dedi.

NETHANYAHU İLE ANLAŞMA KONUSU

Bir gazetecinin “İran ile anlaşma sağlanması konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aynı fikirde misiniz?” sorusuna Trump, “Çok iyi anlaşıyoruz ve sanırım birbirimize karşı büyük saygı duyuyoruz” şeklinde cevap verdi.

ABD’NN İSRAİL’İ SAVUNMA KONUSU

Trump, başka bir soruya yanıtında ise, ABD’nin ihtiyaç halinde İsrail’i savunmak için gerekeni yapacağını ifade etti.