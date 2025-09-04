Bir Apartmanda Kötü Koku Belirlendi

KÖTÜ KOKUNUN NEDENİ ARAZA YAPAN BUZDOLABI

Aydın’ın Efeler ilçesinde, bir apartmandan yükselen kötü koku, komşuların endişelenmesine yol açtı. Apartman sakinleri, bu durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay, Cuma Mahallesi 202 sokakta meydana geldi. Vatandaşlar, apartmandan gelen ağır kokunun kaynağını araştırmaya başladı. Koku, ikinci kattaki Hüseyin Korkmaz’a ait dairenin kapı önünde yoğunlaşmıştı, bu sebeple komşuları Korkmaz ve ailesinin hayatından endişe etti.

Ekipler Olay Yerinde

İhbar üzerine, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, polis nezaretinde eve balkondan girmek için hazırlıklara başladı. Bu esnada ev sahibi Hüseyin Korkmaz’ın kardeşi Ali Korkmaz, apartmanın önüne tesadüfen geldi. Kardeşi, evde kimsenin olmadığını ve kötü kokunun buzdolabından gelebileceğini belirtti. Ali Korkmaz, ekiplere durumu anlatmaya çalışsa da polis, itfaiye ekipleriyle birlikte evin balkonuna çıkmak için merdiven uzattı.

Kötü Koku Buzdolabından Geldi

Evde yapılan incelemeler sonucunda, apartmandaki rahatsız edici kokunun buzdolabının arızası nedeniyle içindeki etlerin bozulmasından kaynaklandığı tespit edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda apartman sakinleri rahat bir nefes aldı.

Apartman sakinlerinden Aytaç Kaya, durumu şöyle anlattı: “Apartmanda bugün ağır bir kötü koku oluştu. Sabahtan beri bu koku vardı ama bunun kanalizasyon kaynaklı olabileceğini düşündük. Fakat akşam saatlerinde koku devam edince ihbarda bulunma gereği hissettik. Ekipler geldi ve dolabın bozulduğunu, içerisindeki malzemelerin ve etlerin çürüdüğünü belirlediler. Komşularımızın durumu için endişelenmiştik ama şükür ki kötü bir şey çıkmadı.”