Bir Başkanın İlk Yurtdışı Seyahati Önemlidir

ABD BAŞKANININ YURTDIŞI ZİYARETİ VE KÖRFEZ ÜLKELERİ İLE GÜÇLÜ BAĞLAR KURMAK

Bir ABD başkanının ilk yurtdışı seyahatinin hangi ülkeye yapılacağı, genellikle dış politika önceliklerine dair önemli ipuçları sunuyor. Mayıs 2017’de Donald Trump, geleneksel olarak önceki başkanların yaptığı gibi Kanada, Meksika veya Avrupa yerine ilk yurtdışı ziyaretini petrol zengini Suudi Arabistan’a gerçekleştirdi. Trump, Beyaz Saray’daki ikinci başkanlık döneminde de 13-16 Mayıs tarihleri arasında Körfez ülkelerini ziyaret etmeyi planlıyor. Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni kapsayan bu ziyaret, Trump’ın ikinci dönemindeki ilk yurtdışı gezisi olacak, yine de geçen ay Papa Francesco’nun cenazesine katılmak üzere Vatikan’a gitmesi gerekiyor.

KÖRFEZ LİDERLERİYLE GÜÇLÜ BAĞLAR KURMA HEDEFİ

Körfez meselelerinde uzman olan Ummanlı araştırmacı Profesör Abdullah Baabood’a göre Trump, bölgesel ve küresel etkileri ile ABD’ye büyük yatırımlar yapma kapasitesine sahip Körfez liderleriyle ilişkilerini güçlendirmeye büyük önem veriyor. Trump, Mart ayında ziyaret planını duyururken, “Zengin Arap ülkeleriyle ekonomik anlaşmalar yapmanın en önemli önceliğim olduğunu” belirtti. Trump, Amerikan şirketlerinin Suudi Arabistan ve Orta Doğu’daki diğer yerlerde ekipman üretmesi için yüzlerce milyar dolarlık anlaşmalar yapması gerektiğini vurguladı. Profesör Baabood, “Mali rezervleri, varlık fonları ve geniş yatırım potansiyelleri ile Körfez ülkeleri küresel ekonomide önemli bir rol oynuyor” diyor.

MEVCUT EKONOMİK ZORLUKLARA TEPKİ

Trump, içerdeki ekonomik zorluklar dikkat çekici şekilde olduğu için, bu zengin Körfez ülkeleriyle ilişkilerin avantajlarını görmekte. 2017’de 110 milyar dolarlık askeri teçhizat satışı ile 450 milyar dolardan fazla değer taşıyan anlaşmaları ile övündü. Bu ziyaretinde, Suudi Arabistan’dan 1 trilyon dolara kadar yatırım sağlamayı amaçladığı belirtiliyor. Beyaz Saray, ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri’nin 10 yıl içinde ABD’ye 1,4 trilyon dolarlık yatırım taahhüt ettiğini açıkladı. Washington merkezli analist Hassan Mneimneh, Trump’ın ziyaretlerden elde edilecek “kazançları” sergilemek istediğini ifade ediyor. Amerika başkanı, büyük yatırım vaatlerinin mümkün olan en kısa sürede hayata geçmesini talep ediyor.

KÜRESEL POLİTİKADA OYUN DEĞİŞTİRİCİ FAKTÖRLER

Savaş sonrası Gazze’nin inşası planları ve İran ile olan ilişkiler, ABD dış politikasında öncelikli maddeler arasında yer alıyor ve iki taraf için de faydalı sonuçlar doğurması bekleniyor. Trump, göreve geldiği ilk günlerde, “Gazze’yi ele geçirip Orta Doğu’nun Rivierası yapmak” istediğini belirtmişti. Bu plan, Gazze’deki 2,1 milyon Filistinlinin çoğunun başka yerlere gönderilmesini öngörüyordu. Bunun maliyetinin “büyük zenginliğe sahip komşu ülkeler” tarafından karşılanabileceği değerlendirmesi yapılmıştı. Ancak bu plan dünya çapında kınandı ve Gazze Şeridi’nin savaş sonrası yeniden inşası ile ilgili öneriler ABD ve İsrail tarafından reddedildi.

KÖRFEZ ÜLKELERİNDEN FİNANSMAN BEKLENTİSİ

Prof. Baabood, Trump’ın ziyaretinde Gazze’nin yeniden inşası için Körfez ülkelerinden finansman sağlamayı da isteyebileceğini fakat daha acil konulara odaklanmasının daha olası olduğunu belirtiyor. “Şu an için Trump’ın Körfez müttefiklerini öncelikle Gazze’deki kalan rehinelerin serbest bırakılması için yardım etmeye çağırması bekleniyor” diyor. Ortadoğu’daki en büyük ABD hava üssüne ev sahipliği yapan Katar, bu anlamda önemli bir rol üstlenmiş durumda.

NÜKLEER ANLAŞMA İLE YENİ BİR DURUM

Trump, nükleer anlaşma yapmadığı taktirde İran’ı bombalamakla tehdit etti ve Mart ayında verdiği bir demeçte, “İran’la başa çıkmanın iki yolu var: askeri olarak ya da anlaşma yaparak” dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı, İran rejiminin “Ortadoğu’da çatışmayı körüklemeye ve nükleer programını ilerletmeye devam ettiğini” belirtti. Ama her iki taraf da savaştan kaçınmaya istekli görünüyor.

DİPLOMATİK BAĞLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ

Suudi Arabistan, ABD, Rusya ve Ukrayna arasında önemli bir arabulucu olarak öne çıkıyor. Şubat ayında, Riyad’da yapılan yüksek düzeyli bir toplantıda Ukrayna savaşını sona erdirme görüşmeleri gerçekleştirildi. Suudi Arabistan, Mart ayında da Ukrayna’daki savaş hakkında çeşitli ülkelerden gelen delegasyonları ağırladı. Prof. Baabood, Körfez ülkelerinin “bölgesel ve küresel krizlerdeki (müzakerelerdeki) rolü ve geniş petrol ile doğalgaz rezervleri nedeniyle önemli ekonomik ve politik etkiye sahip” olduklarını vurguluyor.

İSRAİL İLE NORMALLEŞME SÜRECİ

Trump, ilk döneminde İsrail ile dört Arap ülkesi (BAE, Bahreyn, Fas ve Sudan) arasında normalleşme anlaşmaları için arabuluculuk yaparak tarihi bir adım atmıştı. Ancak, Suudi Arabistan henüz İsrail’i resmen tanımadı. Üst düzey bir Suudi yetkili, Hamas’ın 7 Ekim 2023’te İsrail’e yaptığı saldırılardan önce anlaşmanın “yakın” olduğunu belirtmişti. Ancak Trump, Suudi Arabistan’ın bu anlaşmanın koşulu olarak bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını talep edemeyeceğini ima etti. Gözlemciler, İsrail ile normalleşmenin Riyad için giderek daha tartışmalı bir konu haline geldiğini düşünüyor. Prof. Baabood, mevcut savaş koşulları altında Suudi Arabistan’ın bu ziyaret sırasında bu konuyu tartışmaya hazır görünmediğini belirtiyor. Trump’ın, İsrail ile diğer Körfez ülkeleri arasında olan normalleşme anlaşmalarını sürdürmeye devam etmesinin beklendiğini, ancak Suudi Arabistan ile gerçekleştirilmesi muhtemel herhangi bir anlaşmanın çok daha önemli bir dönüm noktası olacağına dikkat çekiyor.