BİR BM Genel Sekreteri Endişeli

ENDİŞELER ARTMAKTA

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Sudan’daki askeri ve sivil altyapının hedef alınmasından ciddi endişe duyduğu ifade ediliyor. BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, düzenlediği günlük basın toplantısında bu konuya dair açıklama yaptı. Haq, “BM Genel Sekreteri’nin Port Sudan Havalimanı yakınlarındaki askeri ve sivil altyapılara yönelik dron saldırısından duyduğu endişeyi” belirtti. Saldırının Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından gerçekleştirildiği iddia ediliyor.

SİVİLLERİN GÜVENLİĞİ TEHDİT ALTINDA

Haq, bu saldırının, Sudan’ın diğer bölgelerinde devam eden yıkıcı çatışmalardan büyük ölçüde etkilenmemiş alanlarda sivillerin korunması ve insani yardım operasyonlarını tehdit eden “endişe verici bir gelişme” olduğunu bildirdi. Genel Sekreterin, çatışan taraflar arasında “acil bir diyalog başlatılması”, “düşmanlıkların derhal sona erdirilmesi” ve “daha kapsayıcı bir siyasi sürecin hayata geçirilmesi” çağrısını yinelediğini aktaran Haq, bu adımların gerilimin tırmanmasını önlemek, sivilleri korumak ve Sudan’ı yeniden barış ve istikrar yoluna sokmak için “hayati önem taşıdığını” vurguladı.

HAVACILIK HİZMETLERİ ASKIDA

Haq ayrıca, “Port Sudan’a gidiş ve dönüş yapan BM İnsani Hava Servisi (UNHAS) uçuşlarının geçici olarak askıya alındığını” duyurdu. Öte yandan, Sudan Ordu Sözcüsü Nebil Abdullah, bugün HDK’nin “intihar dronlarıyla Osman Digna Hava Üssü’nü, bir depoyu ve Port Sudan’daki bazı sivil tesisleri hedef aldığını” açıklamıştı.