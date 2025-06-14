BİR ÇANTA VE PARA TESLİM EDİLDİ

ŞOFÖR HALİL AY’DAN DOĞRU DAVRANIŞ

ANTALYA’da, özel halk otobüsü şoförü Halil Ay (52), otobüsünde unutulan ve içerisinde 10 bin TL bulunan bir çantayı yetkililere teslim etti. Halil Ay, “Halka hizmet ediyoruz. Otobüsümüze binen insanların can güvenliği nasıl bize emanetse unuttukları eşyalar da bize emanettir” ifadelerini kullandı. Çantanın sahibi henüz bulunamıyor. Olay, önceki gün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesinde Güzeloba Halk Plajı önünden hareket eden ve Hurma Mahallesi’ne, ardından aynı güzergahın tersine dönen GCK76A sefer numaralı halk otobüsünde yaşandı.

ÇANTA UNUTULDUĞU BİLDİRİLDİ

Son durağa yaklaşırken, halk otobüsü şoförü Halil Ay’a yolculardan biri, arka koltukta bir çanta unutulduğunu bildirdi. Şoför Ay, çantayı aldıktan sonra son durağa giderken durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.’deki yetkililere iletti ve çantayı teslim etmelerini istedi. Kısa sürede otobüsün bulunduğu noktaya gelen yetkililer, Halil Ay’dan çantayı alarak açtığında içinde 10 bin TL nakit ve kişisel eşyaların olduğunu tespit etti. Halil Ay, çantayı teslim ettiği anı cep telefonuyla kayda geçirdi.

KAYBETTİĞİ PARAYI BULMAK İSTEYENLER İÇİN BEKLENİYOR

Ulaşım A.Ş. yetkilileri, parayı aldıktan sonra sahibinin bulunması için bekleyişe geçti. Otobüs şoförü Halil Ay, bu durumu şu şekilde açıkladı: “Halka hizmet ediyoruz. Otobüsümüze binen insanların can güvenliği nasıl bize emanetse unuttukları eşyalar da bize emanettir. Ben bu olaya böyle bakıyorum. Unutulan eşyaları Ulaşım A.Ş. yetkililerine teslim etmek benim görevim.” Halil Ay, bu olayda şeffaf olmak amacıyla çantayı teslim alıp, telefonuyla kayıt yaptığını söyledi.

İYİ NİYET VE HUZUR

Ay, “Parayı kaybeden insanın buna ihtiyacı olabilir. Bizim amacımız, onun yerine ulaşması. Bu durum beni çok mutlu ediyor. İnsani olarak yapılması gerekeni yaptım. Vicdanım çok rahat. Yaptığımız işten dolayı insanlar bize canını teslim ediyorlar. Buna sahip çıkmak beni oldukça memnun ediyor.” diye konuştu.