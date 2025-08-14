Bir Dünya Rekoru Daha Kırıldı

REKORUN KIRILDIĞI ORGANİZASYON

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Britanya Bisiklet Federasyonunun başvurusu ile Konya’da düzenlenen pist bisikleti dünya rekoru denemelerinde bir başarı daha elde edildi. Konya Olimpik Velodromu’nda gerçekleşen etkinlikte, İngiltere’yi temsil eden Avustralyalı bisikletçi Matthew Richardson, 200 metre sprintte 8.941 saniye ile yeni dünya rekoru kırdı.

ÖNCEKİ REKORUN BREAKINGİ

Bu rekor, daha önce 9.088 saniye ile Hollandalı bisikletçi Harrie Lavreysen’in elindeydi. Ayrıca, etkinlikte İtalyan bisikletçi Filippo Ganna’ya ait olan 56.792 kilometre mesafe için bir saat rekorunu egale etmeye çalışan İngiliz bisikletçi Charlie Tanfield, 53.967 kilometrede kalmış oldu.