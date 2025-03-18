Bir Gece Masalı 27. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

HERKESİN MERAKLA BEKLEDİĞİ DİZİ

İzleyicilere Pamukkale’nin büyüleyici atmosferinde aşk, dram ve entrikalarla dolu bir dünyanın kapılarını aralayan “Bir Gece Masalı”, Salı akşamı atv’de seyirciyle buluşacak. Peki, “Bir Gece Masalı”nın 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İzlemek isteyenler için 27. bölüm fragmanı linki mevcut mu? Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un başrollerini paylaştığı dizinin kadrosunda; Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan ve Nazan Diper gibi pek çok yetenekli isim bulunuyor.

MASALSILIK İÇİNDE İMKANSIZ AŞK

“Bir Gece Masalı”, komiser Mahir (Burak Deniz) ile Yörük kızı Canfeza’nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale’nin etkileyici atmosferinde başlayıp İstanbul’daki Asaf Bey konağına uzanan imkansız aşk hikayesini masalsı bir dille ekrana taşıyacak. Burak Deniz, Mahir Yılmaz karakterine, şehit çocuğu olan organize şube komiserini canlandırıyor. Su Burcu Yazgı Coşkun ise, Yörük beyi Kürşat Kilimci’nin güzel kızı Canfeza’yı oynuyor. Eren Vurdem, Selim Allame rolünde İstanbul’da iş yapan illegal bir adam olarak Canfeza’nın nişanlısı karakterinde yer alıyor. İrem Altuğ, Sevde Yılmaz’ı; Ecem Çalhan ise, Mahir’in kuzeni Kemal’in nişanlısı olan Sıla Haroğlu’nu canlandırıyor.

YENİ GELİŞMELER VE SIRLAR

“Bir Gece Masalı”nın 27. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İzleyiciler ATV platformlarından fragmanları takip edebilir. Bu bölümde Mahir’in babasının sırtından vurulması aileyi derinden sarsıyor. Canfeza’nın, Mahir’i kaybetme korkusu ise kaygılarını artırıyor. Halledilmesi gereken bir konu var, o da Selim. Kürşat ve Gülizar evlenmek konusunda kararlıdır, fakat beklenmedik bir durum nikahlarına engel olabiliyor. Ferman ise büyük bir karar alıyor ve Sevde’ye boşanmak istediğini ifade ediyor. Herkes kendi sorunlarıyla meşgulken, Süreyya hastanede kocasına verdiği sözü tutmaya karar veriyor ve ortadan kayboluyor.

BOMBALI GELİŞMELER

Kürşat’ın yıllar sonra ortaya çıkan oğlu Ozan, hem Kürşat’ın hem de Canfeza ve Mahir’in hayatına ani bir şekilde giriş yapıyor. Ozan, Kilimci’lerden birçok sır saklıyor. Kürşat, Gülizar’ı almak için Kilimci konağını basıp Afet’i tutuklaması, Mahir ile Canfeza arasındaki bağı zayıflatıyor. İkili, aynı evin içinde amansız bir savaş verirken, her iki taraf da aşkın galip gelme çabasını sürdürüyor. Köşke gelen Ferman’ın annesinin Sevde ile karşılaşması, Afet ve Sevde’yi geri dönüşü olmayan bir yola sokarken, Sare hiç görmediği annesi Handan ile tanışma fırsatı buluyor. Ancak Handan’ın Kilimci’ler için büyük bir sürprizi olduğunu kimse bilmiyor.