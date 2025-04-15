Bir Gece Masalı, Aşk Ve İmkansızlık

DİZİNİN BAŞROL İKİLİSİ VE YAYIN TARİHİ

ATV ekranlarının uzun zamandır beklenen yeni dizisi “Bir Gece Masalı”, başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun ile izleyicilere merhaba dedi. Dizi, 15 Nisan Salı akşamı yeni bölümüyle yayınlanarak izleyicilerin karşısına çıktı. “Bir Gece Masalı”nın 29. bölümünü full HD tek parça izleme linki mevcut mu?

KONUSU VE MEKANLARI

“Bir Gece Masalı”, Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza’nın imkansız aşkı üzerine kurgulanıyor. Mahir’in ve Canfeza’nın aşkının, Pamukkale’nin büyülü atmosferinde başlayıp, İstanbul’daki Asaf Bey konağına kadar uzandığı hikaye dikkat çekiyor. Genç komiser Mahir, babasının Denizli’de bir suikast sonucunda şehit olmasının ardından, yirmi yıl sonra babasının katilinden intikam almak için geri dönüyor. Ancak burada aşkı bir Yörük kızında bulacağının farkında değildir. Mahir, aşık olduğu kıza “Şehrazad” ismini takıyor ve bir yandan onu ararken diğer yandan babasının katilinin peşinde koşuyor. Katili ise Kilimci Kürşat’ın kızının düğününde bulacağını öğreniyor. Bu düğün, Mahir’in hayatını sonsuza dek değiştirecek.

KADROSU VE KARAKTERLERİ

Dizinin kadrosunda Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un yanı sıra Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan ve Nazan Diper gibi isimler de bulunuyor. Burak Deniz, Mahir Yılmaz karakterine hayat veriyor ve kendisi şehit bir çocuğu. Su Burcu Yazgı Coşkun ise Canfeza karakterini canlandırıyor, o Yörük beyi olan Kürşat Kilimci’nin güzel kızıdır. Diğer karakterler arasında Eren Vurdem, illegal işlerle uğraşan Selim Allame, İrem Altuğ, Sıla’nın halası Sevde Yılmaz ve Ecem Çalhan, Mahir’in kuzeni Kemal’in nişanlısı Sıla Haroğlu yer alıyor.

İLİŞKİLER VE GİZEMLER

Mahir, Canfeza ile olan ilişkisini onarmaya çalışırken, onun yerinde olmak için uğraşanlar da vardır. Sevde’nin ölümü aile içinde büyük bir üzüntü yaratırken, Ferman’ın evlenme şartları değişmiş gözüktü. Dizi ilerledikçe, Canfeza’nın abisinin Raşit ile olan bağlantısının ortaya çıkması, Mahir ile işbirliği yapmasına neden olur. İkili, sorunlarını çözmeye çalışırken, Sare de annesi ve abisindeki gariplikleri fark ederek hatalarını onarmaya çalışıyor. Mahir ve Canfeza’nın birlikteliği, Ozan’ın planlarını alt üst ediyor ve ikili, Ozan’ın evine gizlice girerek büyük bir risk alıyor. “Bir Gece Masalı” bölümleri ATV platformlarından izlenebilir.