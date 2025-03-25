Bir Gece Masalı ATV’de Başlıyor

DİZİNİN BAŞROLÜ BURAK DENİZ VE SU BURCU YAZGı COŞKUN

ATV ekranlarında büyük bir merakla beklenen “Bir Gece Masalı” dizisi, Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un başrolünü paylaştığı etkileyici bir hikayeyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. “Bir Gece Masalı” dizisinin yeni bölümü, 25 Mart Salı akşamı ATV’de ekranlarda izlenebilecek. İzleyiciler, dizinin 27. bölümünü canlı olarak takip etme fırsatını buluyor. “Bir Gece Masalı”nın önceki bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor.

KOMİSER MAHİR VE YÖRÜK KIZI CANFEZA

Dizinin ana hikayesi, Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza’nın imkansız aşkını konu alıyor. Bu tutkulu aşk hikayesi, Pamukkale’nin büyülü doğasında başlayıp, İstanbul’da Asaf Bey’in konağına kadar uzanıyor. Mahir, babasının Denizli’de bir suikast sonucu şehit edilmesinin ardından, 20 yıl sonra intikam almak için Denizli’ye gelir. Aşkı bir Yörük kızında bulacağından habersiz olan Mahir, aşık olduğu güzeli Şehrazad olarak adlandırıyor. Şehrazad’ı ararken, bir yandan da babasının katilini bulmaya çalışıyor. Katili, Kilimci Kürşat’ın kızının düğününde bulması, Mahir’in hayatındaki önemli bir dönüm noktası oluyor.

DİZİNİN GÜNLÜK HİKAYESİ VE KARAKTERLER

“Bir Gece Masalı” dizisi, Burak Deniz’in canlandırdığı komiser Mahir ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un hayat verdiği Canfeza karakterleri etrafında şekilleniyor. Dizinin kadrosunda, Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür gibi yetenekli isimler de yer alıyor. Burak Deniz, “Mahir Yılmaz” karakterini canlandırıyor ve Su Burcu Yazgı Coşkun, “Canfeza Kilimci” olarak karşımıza çıkıyor. Eren Vurdem, Canfeza’nın nişanlısı Selim Allame karakterine hayat veriyor.

SIRLAR VE TANSİYON DOLU İLİŞKİLER

Kürşat’ın yıllar sonra ortaya çıkan oğlu Ozan, hem Kürşat hem de Canfeza ile Mahir’in hayatına beklenmedik bir şekilde girmektedir. Ozan, Kilimci ailesinin birçok sırrını saklıyor. Kürşat’ın Gülizar’ı almak için Kilimci konağını basıp Afet’i tutuklatması, çiftin ilişkisini geriyor. Dizi boyunca Mahir ve Canfeza arasında bir yandan sevgi dolu bir bağ, diğer yandan ise sıkıntılı anlar yaşanıyor. En sonunda, tüm sorunlarla mücadele eden herkesin yaşamında büyük değişimler yaşanırken, Mahir ve Canfeza’nın ilişkisi yeniden sorgulanır hale geliyor. “Bir Gece Masalı”, ATV platformlarından takip edilebiliyor.