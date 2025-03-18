Bir Gece Masalı Başrolleri Burak Ve Su

YENİ DİZİ BİR GECE MASALI VE BAŞROL OYUNCULARI

A TV ekranlarında büyük bir heyecanla beklenen “Bir Gece Masalı” dizisinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun başrolü paylaşıyor. Dizi, 18 Mart Salı akşamı ATV kanalında yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. “Bir Gece Masalı”nın 26. bölümünü full HD tek parça olarak izlemek isteyenler için ATV platformundan ulaşım sağlamak mümkün.

KONUSU VE MEKANLARI

Dizinin konusu, Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza’nın imkansız aşk hikayesini anlatıyor. Bu aşk, Pamukkale’nin büyülü ortamında başlayıp İstanbul’daki Asaf Bey’in konağına kadar uzanıyor. Hikaye, bu iki karakterin aşk serüveninin yanı sıra, dizinin geçtiği dikkat çekici yerlerle zenginleşiyor.

KADRODAKİ BAŞARILI İSİMLER

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un yer aldığı dizi kadrosunda Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen ve Ecem Çalhan gibi birçok başarılı isim de bulunuyor.

İLİŞKİLER VE SIRLAR

Mahir’in babası gibi bir saldırıya uğraması aileyi derin bir üzüntüye sevk ediyor. Canfeza, Mahir’i kaybetme korkusu ile boğuşurken, Selim ile ilgili çözülmesi gereken bir konu mevcut. Kürşat ve Gülizar’ın evliliği planları ise beklenmedik bir engelle karşılaşıyor. Ferman ise büyük bir karara vararak Sevde’ye boşanmak istediğini söylüyor. Herkes kendi meseleleriyle uğraşırken, Süreyya hastanede aldığı kararla ortadan kaybolmak için adım atıyor.

YENİ GELİŞMELER VE SIRLAR

Kürşat’ın yıllar sonra ortaya çıkan oğlu Ozan, hem Kürşat’ın hem de Canfeza ve Mahir’in hayatında beklenmedik bir dönüş yaratıyor. Ozan’ın, Kilimci ailesinin sakladığı birçok sırrı olduğu göz önünde bulunduruluyor. Kürşat’ın Gülizar’ı almak için Kilimci konağını basması, Mahir ve Canfeza arasındaki ilişkileri daha da geriyor. Dizi, aşk ile mücadele eden ana karakterlerin yaşadığı çatışmaları masalsı bir dille ekrana taşıyor. Severek takip edebileceğiniz “Bir Gece Masalı”, ATV platformlarından izlenebilir.