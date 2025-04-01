Bir Gece Masalı Bu Hafta Yayınlanmayacak

DİZİDEKİ BAŞROL PERFORMANSLARI

ATV ekranlarının heyecanla beklenen yeni dizisi “Bir Gece Masalı”, başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’u barındırıyor. “Bir Gece Masalı”, 1 Nisan Salı akşamı ATV’de yeni bölümüyle yayımlanması planlanıyordu. Ancak dizinin bu hafta yayınlanmayacağı merak konusu oldu. İzleyiciler, “Bir Gece Masalı neden yok? Yeni bölüm bu hafta yok mu? Bir Gece Masalı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” gibi sorularla dizinin geleceğini sorguluyor.

KONUSU VE TEMASI

Dizinin hikayesi, Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza’nın imkansız aşkını anlatıyor. Mahir’in babası Denizli’de bir suikast sonucu hayatını kaybetmişken, genç komiser yirmi yıl sonra babasının katilinden intikam almak amacıyla Denizli’ye döner. Ancak burada, aşkı bir Yörük kızı olan Canfeza’da bulacağından habersizdir. Mahir, aşık olduğu kıza Şehrazad ismini takar ve bir taraftan onun peşinde koşarken, diğer yandan babasının katilini bulmaya çalışır.

DİZİNİN MEKANLARI

Dizinin geçtiği yerler, Pamukkale’nin mistik atmosferinde başlayıp İstanbul’da Asaf Bey’in konağında devam ediyor. Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun’un yer aldığı dizinin kadrosunda; Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür ve diğer birçok başarılı isim de yer alıyor. “Bir Gece Masalı”, komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza’nın aşkını masalsı bir anlatımla izleyiciye sunmayı hedefliyor.

Ramazan Bayramı süresince dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmeyecek. Bu nedenle “Bir Gece Masalı”, bu akşam yeni bölümüyle yayımlanmayacak. ATV’nin yayın akışına göre saat 20.00’de dizinin tekrar bölümü gösterilecek. Yaşanan olayların ardından Mahir ve Canfeza’nın ilişkisi yeniden sorunlarla yüzleşiyor. Canfeza, babasının ona yüklediği sorunlarla başa çıkarken, Mahir’in yaşadıklarını gözden kaçırıyor. Mahir, ilişkisini düzeltmeye çalışırken bir yandan da babasıyla ilgili şaşırtıcı bir gerçeğe ulaşır; bu sır ise babasının cinayetinde yeni bir kapının açılmasına sebep olur. Süreyya ile dost olan Ferman, yaşadığı maceraların yanı sıra gelen acı haberle büyük bir şok geçirirken, Afet ise başına bela olan Fatma’yı evine almak zorunda kalıyor.