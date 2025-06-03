‘Bir Gece Masalı’ Dizi Ekranlara Veda Ediyor

DÜNYALARIN KESİŞTİĞİ ÇARPICI HİKAYE

Kaderin oyunlarıyla kesişen iki farklı dünyanın etkileyici öyküsünü forma dönüştüren ‘Bir Gece Masalı’ dizisi, izleyicilerine veda etmeye hazırlanıyor. Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Eren Vurdem gibi yetenekli isimlerin yer aldığı dizi, çekimlerinin ana mekanı olarak Pamukkale’yi seçiyor. Ancak hikâye ilerledikçe olayların merkezi İstanbul’a taşınıyor. Dizi severler, Kürşat karakterinin diziden ayrılıp ayrılmadığını büyük bir merakla takip ediyor.

KÜRŞAT’IN KADERİ NE OLACAK?

Kürşat’ın diziden çıkıp çıkmadığı ve “Kürşat ölüyor mu, Kürşat öldü mü?” soruları izleyiciler tarafından sıkça soruluyor. ‘Bir Gece Masalı’, organize şubede görevli komiser Canfeza ile Yörük kızı Canfeza’nın yollarının Pamukkale’nin eşsiz doğasında kesişmesiyle başlıyor. Bu karşılaşma, her ikisinin de yaşamını köklü bir şekilde değiştirecek olayların kapısını aralıyor.

Canfeza’nın çocukluğu, babasının Denizli’de maruz kaldığı bir suikastla alt üst oluyor. Yıllar sonra tekrar aynı şehre dönen genç komiser, hem babasının katilini bulmak hem de geçmişteki yaralarını sarmak için yola çıkıyor. Ancak ona asıl sarsacak olay, hiç beklemediği bir anda karşısına çıkan aşk oluyor. Aşık olduğu kıza “Şehrazad” adını veren Canfeza, bir yandan bu gizemli genç kadını bulmaya, diğer yandan babasının katilini ortaya çıkarmaya çabalıyor. Düğün gecesi hikâyenin seyrini tamamen değiştiriyor ve Canfeza’nın kaderi o gece şekilleniyor.

Dizi çekimlerinin başlıca yeri olan Pamukkale, hikâyenin ilerlemesiyle İstanbul’a kaydırılıyor. Pamukkale’nin büyülü manzaraları ile İstanbul’un tarihi köşkleri arasında gidip gelen dizi, izleyicilere göz alıcı bir görsel deneyim sunuyor. Dizi dünyasının önde gelen isimlerinden birinin aktardığına göre, ‘Bir Gece Masalı’ ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un başrollerde yer aldığı yapım, 35. bölümüyle birlikte izleyenlerine son kez veda edecek.

KADRODAKİ İSİMLER VE GELİŞMELER

Dizinin kadrosunda Burak Deniz (Komiser Canfeza Yılmaz), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza Kilimci), Eren Vurdem (Selim Allame) ve diğer birçok usta oyuncu yer alıyor. Fragmanda dikkat çeken Kürşat karakterinin kanlar içinde yere düştüğü sahne, izleyicilerde “Kürşat ölüyor mu?” sorusunu oluşturdu. Dizi takipçileri bu sorunun cevabını akşam yayınlanacak bölümde öğrenecek. Ölüm ile yaşam arasındaki ince çizgide yürüyen karakterin kaderi büyük bir heyecanla bekleniyor.