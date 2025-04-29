Bir Gece Masalı Dizisi ATV’den Ayrılıyor

DİZİ FİNAL HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

ATV’de izleyicilerin ilgisini çeken Bir Gece Masalı dizisi, yeni bölümün ardından uzun süre beklenen sorunun yanıtını buldu. Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun, Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad ve Eren Vurdem’in yer aldığı bu popüler dizi, ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

Bir Gece Masalı’nın son bölümü ATV ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ederken, bu dizi rekortmen olmasına rağmen final aşamalarına geçiş yapıyor. Reyting sıralamasında dalgalı bir performans sergileyen dizinin, gelecek bölümleri için onay almadığı iddia ediliyor.