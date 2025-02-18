Bir Gece Masalı Dizisinde Kriz Bitmiyor

KRİZ DEVAM EDİYOR

Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun, Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Yüsra Geyik, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad ve Eren Vurdem gibi başarılı isimleri bir araya getiren Bir Gece Masalı dizisinde yaşanan krizler sürmeye devam ediyor. Salı akşamlarının dikkat çeken yapımlarından biri olan Bir Gece Masalı, seyircinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

TAHLİLLER SÜRÜYOR

Dizinin son bölümünde ATV ekranlarında izleyicileri karşılayan sahneler dikkat çekti. İzleyicilerin tepkisini çeken bir sahne, Canfeza ve Mahir’in ateşli öpüşme anlarıydı. Bu sahne sonrası dizinin sıkı takipçileri, “Yazıklar olsun çekeceğiniz sahneye reyting için denemediğiniz kalmadı” yorumlarıyla eleştirilerini dile getirdi. Ayrıca, diziden gelen bir ayrılık haberi de dikkat çekti.