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Bir Gece Masalı Dizisinde Şok Ayrılık

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BİR GECE MASALI DİZİSİNDE BEKLENMEDİK AYRILIK

Bir Gece Masalı’nın yeni bölümü, her hafta olduğu gibi yine milyonları ekran başına bağlıyor. Ancak seyircinin artık çoğu konuda beklentisi kalmamış durumda. Başrollerde yer alan Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun, Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Yüsra Geyik, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad ve Eren Vurdem gibi tanınmış isimlerin bulunduğu dizi, ayrılıkla gündemde.

Dizi, neredeyse her hafta izleyiciden tepki çeken sahneleriyle dikkat çekiyor. Bu durum, Bir Gece Masalı’nda ilk ayrılığın habercisi oldu. Canfeza ve Mahir’in öpüşme sahneleri, dizideki krizin derinleşmesine neden oluyor. İzleyicilerin beklediği ayrılık, rekortmen dizi içerisinde resmen meydana geldi.

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