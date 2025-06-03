Bir Gece Masalı Final Yapıyor

FINAL KARARI ALAKALI DUYURU

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Gece Masalı dizisi için final kararı alındı. Başrollerinde Burak Deniz ile Su Burcu Yazgı Coşkun’un yer aldığı dizi, sezon boyunca büyük bir ilgi gördü. Alınan bu kararla birlikte, yapımın ekran yolculuğu beklenmedik bir sonla noktalanacak. Dizi, kadrosunda Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad ve Eren Vurdem gibi deneyimli oyuncuları barındırıyor ve final bölümüyle izleyicilere veda etmeye hazırlanıyor.

MASAL GİBİ AŞK HİKAYESİ

Bir Gece Masalı, komiser Mahir (Burak Deniz) ile Yörük kızı Canfeza’nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale’de başlayıp İstanbul’daki Asaf Bey konağına uzanan imkansız aşk hikayesini masalsı bir üslupla ekrana taşıyor. Ayrıca dizinin kadrosunda, Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan ve Nazan Diper gibi başarılı isimler de bulunuyor.

CHARAKTER TANITIMI

Burak Deniz, dizide Mahir Yılmaz karakterini canlandırıyor. Mahir, şehit çocuğu, Urfalı bir organize şube komiseridir. Su Burcu Yazgı Coşkun ise, bir Yörük beyi olan Kürşat Kilimci’nin güzel kızı Canfeza olarak izleyici karşısına çıkıyor. Eren Vurdem, Canfeza’nın nişanlısı olarak karşımıza çıkan Selim Allame rolünde, Gürkan Uygun ise, Denizli’nin iş adamı ve yasadışı işler yapan Kürşat Kilimci karakterini canlandırıyor. Diğer karakterlerden İrem Altuğ, Yılmaz ailesinin küçük gelini Sevde Yılmaz’ı; Ecem Çalhan ise, Mahir’in kuzeninin nişanlısı Sıla Haroğlu’nu temsil ediyor.

FINAL BÖLÜMÜ TARİHİ

Bir Gece Masalı için 3 Haziran’da yayınlanacak 35. bölüm, dizinin son bölümü olacak. Bu bölümle birlikte, dizi izleyicilerine veda edecek. Dizi boyunca gösterilen ilgi ve beğeni, final kararını beklenmedik bir şekilde daha da anlamlı hale getiriyor.