Bir Gece Masalı, Mahir ve Canfeza

YENİ DİZİ BİR GECE MASALI’NDA BAŞROLLERİ BURAK DENİZ VE SU BURCU YAZGI COŞKUN PAYLAŞIYOR

ATV ekranlarında büyük bir beklentiyle izlenecek olan yeni dizi “Bir Gece Masalı”, 8 Nisan Salı akşamı izleyicilerle buluşuyor. Dizinin başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun yer alıyor. “Bir Gece Masalı”nın 28. bölümü ATV kanalında canlı olarak izlenebilecek. “Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu?” sorusu ise merak ediliyor.

AŞKIN TEMELİ PAMUKKALE’DE KURULUYOR

Dizinin konusu, Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza’nın imkansız aşk hikayesini anlatıyor. Mahir ve Canfeza’nın aşkı, Pamukkale’nin büyülü atmosferinde başlayıp, İstanbul’daki Asaf Bey’in konağına kadar uzanıyor. Mahir’in babası, Denizli’de bir suikast sonucu şehit oluyor. Genç komiser, yirmi yıl sonra babasının katilinden intikam almak için Denizli’ye dönüş yapıyor. Ancak burada aşkını bir Yörük kızında bulacağından habersizdir. Mahir, aşık olduğu kıza Şehrazad ismini takıyor ve bir yandan onu ararken, diğer yandan babasının katilini bulmaya çalışıyor. Bu katil, Kilimci Kürşat’ın kızının düğününde ortaya çıkacak ve bu düğün, Mahir’in hayatını köklü bir şekilde değiştirecektir.

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un başrollerinde yer aldığı “Bir Gece Masalı”nın kadrosunda çok sayıda yetenekli isim de bulunuyor. Bu isimler arasında Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen ve Ecem Çalhan yer alıyor. “Bir Gece Masalı”, komiser Mahir (Burak Deniz) ile Yörük kızı Canfeza’nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale’deki aşk hikayelerini masalsı bir dille ekranlara taşıyor.

BAŞLIYOR! DİZİDEKİ OLAYLAR VE DÖNÜŞÜMLER

Dizinin karakterleri arasında Burak Deniz’in canlandırdığı Mahir Yılmaz (Şehit çocuğu ve organize şube komiseri, Urfalı), Su Burcu Yazgı Coşkun’un canlandırdığı Canfeza Kilimci (Kürşat Kilimci’nin kızı), Eren Vurdem’in Selim Allame (Aslen Adanalı illegal iş adamı ve Canfeza’nın nişanlısı), İrem Altuğ’un Sevde Yılmaz (Yılmaz ailesinin küçük gelini) ve Ecem Çalhan’ın Sıla Haroğlu (Mahir’in kuzeni Kemal’in nişanlısı) öne çıkıyor.

Yaşanan büyük şok nedeniyle Mahir ve Canfeza’nın ilişkisi yeniden bozuluyor. Canfeza, babasının ona getirdiği sorunlar arasında kaybolurken, Mahir ise bir yandan ilişkisini düzeltmeye çalışıyor, diğer yandan babasıyla ilgili şaşırtıcı bir sırra ulaşıyor. Bu sır, babasının cinayetinin ardındaki yeni kapıyı açıyor. Dizideki gelişmeler izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. “Bir Gece Masalı” ATV platformlarından izlenebilir.