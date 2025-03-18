Bir Gece Masalı’nda Beklenmedik Gelişmeler

BİR GECE MASALI’NDA UNUTULMAZ ANLAR

Salı akşamı yayımlanan yeni bölümüyle dizi izleyicilerine yine unutulmaz anlar yaşatmayı başardı. “Bir Gece Masalı” son bölümde ATV ekranlarında tanık olunan çok konuşulan sahneler büyük ilgi gördü. İzleyicilerin bu bölümle ilgili merak ettikleri detaylar ise gitgide gün yüzüne çıkmaya başladı.

ŞAŞIRTAN YENİ KARAKTER

Dizinin kadrosunda Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun, Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Yüsra Geyik, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad ve Eren Vurdem gibi popüler isimler yer alıyor. Ancak son gelen yeni karakter, tüm dengeleri değiştireceği konuşuluyor. Mahir ile Canfeza’nın uyumu dizinin gidişatını etkilerken, tüm izleyicilerin aklındaki asıl soru ise Süreyya’nın geleceği.