Bir Gece Masalı’nda Burak Deniz Başrolde

YENİ DİZİNİN BAŞROLÜ BURAK DENİZ VE SU BURCU YAZGI COŞKUN

ATV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi “Bir Gece Masalı” Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un başrollerini paylaştığı bir yapım olarak izleyici karşısına çıkıyor. Dizi, 15 Nisan Salı günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek. “Bir Gece Masalı”nın 29. bölümünü ATV üzerinden canlı olarak izlemek mümkün. Dizinin son bölümünde neler yaşandığı ise merak konusu.

İMKANSIZ AŞKIN HİKAYESİ

Dizinin odak noktası, Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza’nın imkansız aşk öyküsüdür. Hikaye, Pamukkale’nin büyülü atmosferinde başlayarak İstanbul’daki Asaf Bey konağına kadar uzanıyor. Mahir’in babası, Denizli’de bir suikast sonucunda hayatını kaybeder ve genç komiser yirmi yıl sonra babasının katilinden intikam almak için Denizli’ye geri döner. Ancak burada, kendisini bekleyen aşkı Yörük kızı Canfeza ile karşılaşması gerçekleşir. Mahir, aşık olduğu kıza “Şehrazad” ismini verir ve bir yandan onu ararken bir yandan da babasının katilini bulma çabası içerisindedir. Bu süreçte, katili Kilimci Kürşat’ın kızının düğününde bulacaktır ve bu düğün onun hayatını köklü bir biçimde değiştirecektir.

DİZİNİN KADROSUNDA BAŞARILI İSİMLER

Dizinin hangi yerlerde geçeceği Pamukkale ve İstanbul olarak belirlenmiştir. Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un yanında dizinin kadrosunda Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen ve Ecem Çalhan gibi isimler de yer alıyor.

BAŞROL KARAKTERLERİNE GÖZ ATALIM

Dizide Burak Deniz, Komiser Mahir Yılmaz karakterini canlandırıyor. Mahir, şehit çocuğu olup organize suçlarla mücadele için görevde. Su Burcu Yazgı Coşkun ise Canfeza Kilimci karakterinde, Yörük beyinin güzel kızı olarak izleyicilere sunuluyor. Eren Vurdem, Canfeza’nın nişanlısı Selim Allame’yi oynuyor. İrem Altuğ, Yılmaz ailesinin küçük gelini Sevde’yi canlandırırken, Ecem Çalhan da Mahir’in kuzeni Sıla karakterini hayat veriyor.

GELİŞMELER VE İLGİ ÇEKEN OLAYLAR

Mahir’in geri dönüşü, Canfeza’nın onun eve dönmesini sağlamak için çabalarını iki katına çıkarıyor. Aile içindeki gerginlik, Sevde’nin ölümüyle daha da derinleşiyor, bu da Ferman’ın evlenme kararını etkiliyor. Canfeza’nın abisiyle bağlantılar kurması, Mahir ile onun arasında yeni bir işbirliği doğuruyor ve ikili hem profesyonel hem de duygusal anlamda ilişkilerini güçlendirmeye çalışıyor. Ozan’ın gelişimleri ve Mahir ile Canfeza’nın kaybolan kızı bulma çabaları ise dizinin gerilim dolu anlarını oluşturuyor. “Bir Gece Masalı” dizisini ATV platformlarından izleyebilirsiniz.