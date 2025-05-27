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Bir Gece Masalı’nda Olay Var!

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BİR GECE MASALI DİZİSİNDE FİNAL KARARI

ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Bir Gece Masalı, yeni bölüm sonrası gündemde önemli bir konuyla yer aldı. Dizinin son bölümü, her hafta olduğu gibi dikkat çekici sahnelerle izleyicilerin karşısına çıkarak büyük ilgi gördü. Bu rekortmen projede önemli gelişmeler yaşanıyor.

EVLİLİK SAHNESİ BÜYÜK ETKİ YARATIYOR

Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz’i bir araya getiren Bir Gece Masalı dizisi için final kararı alındı ve geri sayım başladı. Yeni bölümde, Canfeza ve Mahir’in evlilik sahnesi diziyle ilgili çok konuşulan bir olay haline geldi. Bu sahne, herkesi derinden etkileyen bir gelişme ile birlikte gündem oldu.

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