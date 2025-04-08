Bir Gece Masalı’nın Konusu, İmkansız Aşk

YENİ DİZİ BİR GECE MASALI

ATV ekranlarının beklenen yeni dizisi “Bir Gece Masalı”, başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun ile izleyicilerle buluşuyor. Dizi, 8 Nisan Salı akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. “Bir Gece Masalı”nın 28. bölümünü full HD tek parça izleme linkinin olup olmadığı da merak ediliyor. Dizinin konusu, Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza’nın imkansız aşk hikayesini anlatıyor. Mahir ve Canfeza’nın aşkı, Pamukkale’nin büyülü atmosferinde başlayıp, İstanbul’da Asaf Bey’in konağına kadar uzanıyor.

AŞK VE İNTİKAMIN İÇ İÇE GEÇTİĞİ HİKAYE

Mahir’in babası, Denizli’de bir suikastta şehit düşer. Genç komiser, yirmi yıl sonra babasının katilinden intikam almak amacıyla Denizli’ye döner. Ancak burada aşkı bir Yörük kızı olan Canfeza’da bulacağına dair bir fikri yoktur. Mahir, aşık olduğu kızı Şehrazad ismiyle anar ve bir yandan onu, diğer yandan da babasının katilini aramaktadır. Katili, Kilimci Kürşat’ın kızının düğününde bulmayı ummaktadır. Bu düğün, Mahir’in hayatında köklü bir değişiklik yaratır.

BAŞARILI KADRO

Dizinin hikayesi, Pamukkale’nin eşsiz güzelliğinde başlayıp İstanbul’da devam ediyor. Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un yanı sıra, Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan ve Nazan Diper gibi çok sayıda başarılı isim de kadroda yer alıyor. “Bir Gece Masalı”, Mahir ile Canfeza’nın masalsı aşk hikayesini ekranlara taşıyacak.

DRAMATİK GELİŞMELER VE SIRLAR

Dizide yaşanan büyük şok sonrasında, her karakter kendi sorunlarıyla başa çıkmaya çalışırken Mahir ve Canfeza’nın ilişkisi yeniden bozuluyor. Canfeza, babasının yaratmış olduğu sorunlar içinde kaybolurken, Mahir’in yaşadıkları gözden kaçıyor. Mahir, ilişkisini düzeltmeye çalışırken babasıyla ilgili şaşırtıcı bir sır keşfeder; bu sır aynı zamanda babasının cinayetini de açığa çıkarır. Süreyya ile dost olan Ferman, beklenmedik bir haberle sarsılırken, Afet de sorunlu Fatma’yı eve almak zorunda kalır. Mahir evden ayrıldıktan sonra bir dizi endişe ve öfke ile Canfeza, Mahir’i eve döndürmeye çalışırken onun aslında gitmediğinden haberdar değildir. Sevde’nin ölümü, aile içinde büyük bir üzüntü yaratırken, Ferman evlenme fırsatını yakalasa da ailesiyle çatışır. Mahir ve Canfeza ilişkilerini yeniden inşa etmeye çalışırken, Süreyya’nın konuşması Ozan’a yeni bir kapı açar. Ozan, Canfeza’yı lansmana gelmeye ikna etmek için yalanlar söylerken, Mahir Canfeza’nın lansmanda olduğunu öğrenince öfke içinde kalır. “Bir Gece Masalı”, ATV platformlarında izlenebilir.