Bir Gece Masalı’nın Son Bölümü Merak Ediliyor

YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEYİCİLERİ ŞAŞIRTTI

İzleyicilerin yoğun ilgisini çeken dizi Bir Gece Masalı’nın yeni bölüm fragmanında baş karakter Canfeza’nın silahın hedefi olduğu sahne, “Canfeza ölüyor mu?” sorusunu gündeme getirdi. Dizinin 35. bölümünün yayınlandığı dönemde ekranlara veda edeceği bilgisi de dikkat çekiyor. Bu gelişmeler, Canfeza’nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı hakkında büyük bir merak uyandırıyor. “Canfeza ölüyor mu, Canfeza öldü mü? Bir Gece Masalı’nda Canfeza diziden ayrıldı mı?” gibi sorular dizinin fanları arasında dolaşmakta.

DİZİNİN ÇARPICI HİKAYESİ

Bir Gece Masalı, iki farklı dünyanın kesişen kader oyunlarının çarpıcı öyküsünü izleyiciye sunuyor. Organize şubede görevli komiser Canfeza ile Yörük kızı Canfeza’nın yolları, Pamukkale’nin büyüleyici doğal güzelliklerinde kesişiyor. Bu karşılaşma, her iki karakterin hayatını da köklü bir şekilde değiştiren olaylara yol açıyor. Canfeza’nın geçmişi, babasının Denizli’deki bir suikastla altüst olması ile başlıyor. Yıllar sonra memleketine dönen genç komiser, babasının katilini bulmak ve geçmişin acı izlerini silmek için yola koyuluyor. Beklenmedik bir anda karşısına çıkan aşk ise hikayenin gidişatını değiştiriyor. Aşık olduğu kıza kendi içinde “Şehrazad” adını veren Canfeza, bir yandan bu gizemli kadını bulmaya çalışırken, diğer yandan babasının katilini ortaya çıkarmaya çalışıyor. Düğün gecesinin hikayeyi nasıl etkilediği ise merak konusu.

PAMUKKALE’DAN İSTANBUL’A GİDEN YOL

Dizi çekimlerinin ana mekanı olarak Pamukkale tercih edildi. Ancak hikaye ilerledikçe olayların merkezi İstanbul’a taşınıyor. Pamukkale’nin büyülü manzaraları ve İstanbul’un görkemli köşkleri arasında geçiş yapan dizi, izleyicilere görsel bir şölen sunuyor. Dizi dünyasının güvenilir isimlerinden Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, Bir Gece Masalı ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un başrolünü paylaştığı yapım, 35. bölümüyle birlikte izleyicilerine son kez veda edecek.

DİZİNİN ZENGİN KADROSU

Dizinin yıldız kadrosunda Burak Deniz (Komiser Canfeza Yılmaz), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza Kilimci), Eren Vurdem (Selim Allame), İrem Altuğ (Sevde Yılmaz), Ecem Çalhan (Sıla Haroğlu) gibi isimler yer alıyor. Ayrıca Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur gibi usta oyuncular da kadroda yer almakta. Yeni bölüm fragmanında Canfeza’nın bombalı bir sahne ile ölümle burun buruna geldiği an, izleyicileri meraklandırdı. “Canfeza ölüyor mu?” sorusunun cevabı muhtemel olarak akşam yayınlanacak bölümde açıklığa kavuşacak. Ölümle yaşam arasındaki ince çizgide yürüyen karakterin kaderi, büyük bir yorum ve merakla bekleniyor.