YENİ BÖLÜM NELER SUNUYOR?

İzleyicilere Pamukkale’nin etkileyici atmosferinde aşk, dram ve entrikalarla dolu bir dünyayı tanıtan “Bir Gece Masalı”, Salı akşamı atv’de ekranlara gelecek. Dizinin 30. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İzleyiciler, “Bir Gece Masalı”nın 30. bölüm fragmanını izlemek için ATV platformlarını takip edebilir.

KADRODAKİ BAŞARILI İSİMLER

Dizinin başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun paylaşıyor. Kadroda yer alan diğer yetenekli oyuncular arasında Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan ve Nazan Diper gibi isimler bulunuyor.

AŞK HİKAYESİ VE GİZEMLER

“Bir Gece Masalı”, komiser Mahir’in (Burak Deniz) ve Yörük kızı Canfeza’nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) birbirlerini bulduğu ve büyülü Pamukkale’den başlayıp İstanbul’daki Asaf Bey konağına uzanan hikayelerini masalsı bir dille anlatıyor. Mahir, şehit çocuğu bir organize şube komiseri iken, Canfeza ise güzeller güzeli bir Yörük kızıdır. Diğer karakterlerden Selim Allame (Eren Vurdem), Aslen Adanalı olan illegal bir iş adamıdır ve Canfeza’nın nişanlısıdır.

GİZEMLİ GELİŞMELER

Mahir’in evi terk etmesi, Canfeza’nın kaygılarını arttırırken Mahir’in aslında hiç gitmediğinden habersizdir. Sevde’nin ölümü ailede büyük bir yas yaratırken, Ferman’nın evlenmesine engel yoktur. Ancak ailesi karşısında zorluklarla karşılaşır. Canfeza ve Mahir arasındaki ilişkiyi onarmak için çabalar atılacakken, Ozan’ın işlerini bozma planları devreye girer. Gökçe’nin eve getirilmesiyle her şey karmaşıklaşır. Mahir ve Canfeza’nın Ozan’ın evine sızma girişimi büyük bir risk barındırmaktadır.

“Bir Gece Masalı” bölümleri ATV platformlarından izlenebilmekte.