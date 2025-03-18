Bir Gece Masalı Yeniden ATV’de Başlıyor!

BAŞROL OYUNCULARI VE DİZİ HAKKINDAKİ DETAYLAR

ATV’nin yeni gözde dizisi “Bir Gece Masalı”, Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un başrollere sahip olduğu merakla beklenen bir yapım olarak 18 Mart Salı akşamı izleyicilere sunuluyor. Bu dizinin 26. bölümü ATV ekranlarında canlı olarak yer alacak. Özellikle “Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu?” sorusu dizinin takipçileri için önem taşıyor.

KONUSU VE KARAKTERLER

Dizinin hikayesi, Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza’nın yaşadığı imkansız aşkı anlatıyor. Mahir ve Canfeza’nın aşkı, Pamukkale’nin büyüleyici atmosferinde başlayıp, İstanbul’daki Asaf Bey konağına kadar sürecektir. Mahir, babasının suikast sonucu şehit edilmesinin ardından yirmi yıl sonra babasının katiline intikam almak için Denizli’ye gelir. Ancak burada Canfeza adındaki bir Yörük kızına aşık olacağını bilmez. Mahir, sevdiği kızı Şehrazad olarak adlandırırken, babasının katilini de bulmaya çalışacaktır. Bu katili, Kilimci Kürşat’ın kızının düğününde bulma ihtimali onu sıradışı bir duruma sokacak.

DİZİDEKİ BAŞKA İSİMLER VE GÖREVLERİ

Burak Deniz’in canlandırdığı Mahir karakteri, bir şehit çocuğu ve organize suçlarla mücadele eden bir komiser. Su Burcu Yazgı Coşkun, Canfeza karakteriyle diziye hayat veriyor. Dizi kadrosunda ayrıca Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen ve Ecem Çalhan gibi başarılı isimler de yer alıyor.

KRİTİK DÖNEMLER VE GELİŞMELER

Mahir’in babasının kaybı, tüm ailesinin içinde açılmış derin yaralar bırakarak hikayeye yön veriyor. Canfeza, Mahir’i kaybetme korkusunu ikinci defa yaşarken, bu durum onun kaygılarını daha da artırıyor. Selim karakteri de işler karıştığında ön plana çıkıyor. Düğün hazırlıkları esnasında beklenmedik bir durum ortaya çıkıyor. Ayrıca Ferman’ın boşanma isteği ve Süreyya’nın hastaneden kaybolması, hikayenin gidişatını etkiliyor. Kürşat’ın yıllar sonra ortaya çıkan oğlu Ozan, hem Canfeza hem de Mahir’in hayatını derinden etkileyecek sırlarla dolu bir karakter olarak sisteme dahil oluyor.

Dizi, aşk ile çatışmalar arasında gidip gelen karakterlerle izleyiciyi ekrana bağlıyor. “Bir Gece Masalı”nı ATV’nin dijital platformlarından canlı olarak izlemek mümkün.