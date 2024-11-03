“Bir Haftada 3 Milyon Araç Denetlendi”

DENEYİM GÜÇLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlere ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı. Bu süre zarfında 3 milyon 8 bin 247 araç denetlendi ve 527 bin 484 araca/sürücüye çeşitli işlemler uygulandı. Bu denetimler emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

DENETİM DETAYLARI

Denetim sürecinde, mevzuatta izin verilmeyen araçlarda ışıklı ya da sesli uyarı işaretleri bulunan cihazları (çakar) kullanan 388 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 155 bin 261 sürücü, periyodik muayenesi yapılmamış 34 bin 668 araç, sürücü belgesiz araç kullanan 18 bin 465 kişi ve zorunlu mali sorumluluk sigortası olmayan 12 bin 475 araç sahibi de dahil olmak üzere toplamda 527 bin 484 araç ve sürücüye işlem uygulandı.

EMNİYET KEMERİ ÖNEMİ

Bakan Yerlikaya, emniyet kemerinin önemine vurgu yaparak, “Emniyet kemeri kullanmak; trafik kazalarında ölümleri yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 60 oranında engelliyor. Lütfen güvenli bir yolculuk için emniyet kemerimizin seyahat süresince takılı olmasına dikkat edelim” sözlerine yer verdi. Bu uyarıyla, yolculuk esnasında güvenliğin artırılmasına dikkat çekti.