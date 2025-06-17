Bir Kadın Adamın Zincirini Çaldı

OLAYIN DETAYLARI

ABD’de gerçekleşen ilginç bir olayda, bir sığınmacı kadın, sarılma bahanesiyle yanına yaklaştığı bir adamın boynundaki zinciri çaldı. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından hızla harekete geçen güvenlik birimleri, kadını bularak sınır dışı etti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde, kimliği açıklanmayan bir kadın, sokakta yürüyen bir erkeğe yaklaşarak sarılmak istediği görülüyor. Adamın şaşkın bakışları arasında kadın, tuhaf hareketlerle bir anlık dalgınlıktan yararlanarak kolyeyi çalıp olay yerinden uzaklaşıyor. Adam, durumu fark ettikten sonra polise başvurdu.

Kadın, yakalanmasının ardından hızlı bir süreçle sınır dışı edildi. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza yetkilileri, “Suç işleyen hiç kimse statüsüne bakılmaksızın cezasını çeker. Sığınmacı olmak, hukukun üstünde olmak anlamına gelmez” şeklinde açıklamada bulundu. Bu olay, sığınmacıların yasal durumlarının suç işleme konusunda bağışıklık sağlamadığını bir kez daha gözler önüne serdi.