Bir Kadın, Mesut Süre’yi Suçladı.

GENÇ KADINDAN TACİZ İDDİASI

Bir genç kadın, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, üniversite eğitim yıllarında kendisine Mesut Süre tarafından taciz edildiğini öne sürdü. Kadın, Süre’nin kendisini bir staj programı bahanesiyle evine davet ettiğini iddia etti. Yemek sonrasında, Mesut Süre’nin kendisini koltuk üzerine yatırarak öpmeye çalıştığını belirten genç kadın, “Karşı koymak için tüm gücümü kullandım ve evden çıkarak bir daha görüşmedim. O yemeği unutamıyorum.” dedi.

DUYGULARINI PAYLAŞTI

Yaşadığı olayın üzerinden 13 yıl geçtiğini vurgulayan kadın, hiçbir mesaj veya kanıtının bulunmadığını, sadece o dönem dergide yayınlanan bir makaleyi gösterebileceğini ifade etti. Kadın, “Muhtemelen ya iftira attığım ya da kuyruk salladığım söylenecek. Ama yaşadıklarımı içimde tutamazdım.” şeklinde konuştu.

YAPIMCI ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Bu iddiaların gündeme gelmesinin ardından, Mesut Süre’nin sunuculuğunu üstlendiği İlişki Testi programının yapımcı şirketi olan İda İletişim bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “Mesut Süre ile bir daha çalışmayacağımızı ilan ederiz. Bütün mağdurların yanındayız. Şok içindeyiz, mahcubuz. Yaşadıklarınızı İlişki Testi’nden duyurmaya söz veriyoruz.” ifadesi yer aldı.

SÜRE’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Bu gelişmelerin ardından Mesut Süre, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yaptı. “Dün geceden beri yaşadığım durumun hala şokundayım.” diyerek açıklamasına başlayan Süre, “Öncelikle belirtmeliyim ki şahsıma itham edilen suçlamaların tamamı gerçek dışıdır. Sosyal medya mahkemeleri sayesinde bir anda lince uğradım.” dedi. Süre, açıklamasına devam ederek, “Gerçek hayattaki ailem, dostlarım, arkadaşlarım ve yıllardır beni dinleyen, izleyen insanlar böyle bir konuda ne kadar hassas olduğumu bilirler. Bu yapılan bir ifşa değil itibar suikastıdır. Kişiliğime, mesleğime ve itibarıma yapılan bu haksız eylemlere karşı hemen hukuki yollara başvuracağımı bildiririm.” ifadelerini kullandı.