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Bir Kadın, Oyuncak Çaldı, Görüntülendi

KADIN, OYUNCAK ÇALMA ANI KAMERALARA YANSIDI

Elazığ’da bir kadın, iş yeri sahibinin içeri girmesiyle birlikte oyuncak çaldı. Bu ilginç olay, Hürriyet Caddesi’nde dün gerçekleşti. Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, bir iş yerinin önüne gelen kadın, vitrine bakarak oyuncakları inceledi. İş yeri sahibi, kadına yardımcı olmak amacıyla dışarı çıktı ve kadın, oyuncakların fiyatlarını sormaya başladı. Ancak sonunda herhangi bir şey almadan uzaklaşma eğilimi gösterdi.

KAMERALAR OLAYI GÖRÜNTÜLEDİ

Dükkanın yanında bir süre telefonuna bakarak oyalanan kadın, iş yeri sahibinin içeri girmesiyle aniden geri döndü. Tezgahın üzerindeki bir oyuncağı hızlıca alarak oradan uzaklaştı. Bu olay, iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Elazığ’da gerçekleşen bu hırsızlık anı, güvenlik kameraları sayesinde kayıt altına alındı.

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