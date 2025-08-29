“Bir Kapakla İz Bırak” Projesi Destekliyor

GERİ DÖNÜŞÜM VE SOSYAL EŞİTLİK HEDEFİ

2023 yılında Ekvator Enerji ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) iş birliğiyle hayata geçirilen “Bir Kapakla İz Bırak” projesi, plastik kapakların geri dönüşümünü teşvik ederek ihtiyaç sahibi engelli bireylere tekerlekli sandalye desteği sağlamayı ve topluma sosyal eşitlik kazandırmayı amaçlıyor. İDO’nun tüm iskeleleri ile gemilerine yerleştirdiği özel kutular aracılığıyla toplanan bu plastik kapaklar, çevreyi korurken aynı zamanda toplumsal dayanışmayı artıran bir sürecin parçası oluyor. İDO, topladığı kapaklarla, engelli bireylere dokunarak onlara engelsiz ulaşım hizmeti sunmayı ve sosyal hayata daha kolay adapte olmayı hedefliyor.

GÖRME ENGELLİLER İÇİN YENİ TEKNOLOJİK DESTEK

İDO, yalnızca deniz yolculuğu değil, aynı zamanda toplumsal hayata katılımda da kapsayıcı, erişilebilir ve eşitlikçi çözümler sunmayı hedefliyor. Bu amaç doğrultusunda, görme engelli bireylerin daha bağımsız seyahat edebilmeleri ve sosyal yaşama daha aktif katılabilmeleri için önemli bir adım atarak WeWALK iş birliğiyle “DANIŞ” mobil uygulamasını geliştirdi. Bu uygulama sayesinde İDO terminallerinde ve gemilerde ücretsiz olarak sunulan görüntülü görüşme ile yönlendirme hizmeti, görme engelli yolcuların tek başlarına, bağımsız ve güvenli bir şekilde yön bulmalarına olanak tanıyor. Ayrıca, yolculuk öncesinde görüntülü asistan desteği ile rehberlik hizmeti, 34 İDO terminalindeki yeme-içme ve alışveriş alanlarında erişim desteği, 50 İDO gemisinde ise güvenli yolculuk için anlık görsel rehberlik sağlanıyor.

SOSYAL SORUMLULUK VİZYONU

İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, sosyal sorumluluk vizyonunu şu sözlerle ifade ediyor: “İDO olarak biz yalnızca insanları bir noktadan diğerine ulaştırmakla yetinmiyoruz; toplumsal duyarlılığın, dayanışmanın ve farkındalığın da taşıyıcısı olmak istiyoruz. ‘Bir Kapakla İz Bırak’ projesiyle hem çevreye hem de engelli bireylerimizin hayatına pozitif bir katkı sağlamanın mutluluğunu yaşarken, WeWALK iş birliğimizle görme engelli yolcularımızın hayatını kolaylaştırıyor olabilmeyi çok değerli buluyoruz.” Dr. Orhan, İDO’nun sosyal sorumluluğun bir görev değil, bir anlayış biçimi olduğunu vurguluyor ve topluma dokunan her projeyi amacına hizmet eder bir rota olarak değerli buluyor. Gelecekte de daha kapsayıcı ve sürdürülebilir projeleri hayata geçirme kararlılığında olduklarını belirtiyor.

DENİZ TAŞIMACILIĞINDA YENİ BİR ANLAYIŞ

Deniz taşımacılığındaki liderliğini sosyal sorumluluk alanında da pekiştiren İDO, çevre, toplumsal fayda, herkes için erişilebilir ulaşım, dijital kapsayıcılık gibi konularda yürüttüğü projelerle toplumun farklı kesimlerine ulaşmayı hedefliyor. İDO, hayata geçireceği yeni sosyal sorumluluk projeleriyle sadece bir ulaşım markası değil, aynı zamanda “değer taşıyan” bir kurum olma yolculuğunu sürdürüyor.