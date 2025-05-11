Bir Kedi Kurtarma Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

GİZEMLİ KEDİ KURTARMA OPERASYONU

Tekirdağ Süleymanpaşa’da, bir araçtan gelen kedi sesi üzerine başlatılan kurtarma operasyonu yaklaşık iki saat sürdü. Bu süreçte, minik kedi telefondan yayılan kedi sesi yardımıyla tespit edilerek güvenle kurtarıldı.

KEDİ SESİYLE YERİ BELİRLENDİ

Cihat Ersöz, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki Çınarlı Mahallesi Tepe Değirmenleri Caddesi’nde aracını sürerken kedi sesi duymaya başladı. Hızla aracını kenara çeken Ersöz, yavru kediyi kurtarmak için tam bir saat boyunca mücadele etti. Aracın altına yiyecek koyarak kediyi dışarı çekmeye çalışan vatandaşın çabaları başarısız olunca, durum sanayideki araç ustası ve itfaiye ekiplerine bildirildi.

KEDİ GÜVENLE KURTARILDI

Olay yerine gelen sanayi ustası ve itfaiye ekipleri, kedinin tam yerini belirlemek için telefonlarından kedi sesi çaldı. Çalan seslere cevap veren minik kedi, bu şekilde bulunduğu yerden tespit edildi. Ustalar ve itfaiye personeli, uzun çabalar sonucunda kediyi dikkatlice kurtardı.

HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Yavru kedinin yaralı olup olmadığı kontrol edildi ve sağlık durumu iyi olduğu belirlendi. Sağlık durumu uygun bulunan bu sevimli kedi daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Cihat Ersöz, “Bir saatten beridir uğraşıyoruz. Sağ olsun, usta arkadaşımız geldi yardımcı oldu. Bir yandan da itfaiye ekiplerimiz seferber oldu. Sağ olsun gazeteci arkadaşlarımız da destek oldu, kediyi kurtardık.” diyerek yaşananları anlattı.