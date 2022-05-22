Avrupa’nın en büyük yanardağı tekrar faaliyete geçti.

İtalya’nın Sicilya adasındaki Etna yanardağı metrelerce yükseğe lav ve kül püskürttü. Dağın yamacında biriken lavlar, aslan vadisine doğru harekete geçti.

Çevreye risk teşkil etmeyen lavların akışı ilgi çekti.

İLK KEZ MİLATTAN ÖNCE 425 YILINDA AKTİF HALE GEÇMİŞTİ

2013 yılında dünya mirası listesine alınan Etna, Avrupa’nın en aktif ve en yüksek yanardağı. Etna’nın yüksekliği 3 bin 330 metreyi buluyor.

Yanardağın aktif hale geçtiği ilk tarihse milattan önce 425 yılı. Etna bu özelliğiyle dünyanın en eski aktif yanardağı olarak biliniyor.

Sicilya adasındaki Etna, İtalya’daki üç aktif yanardağdan biri. Yine Sicilya Adası’nda Stromboli ve Napoli yakınlarında Vezüv yanardağı bulunuyor. Vezüv yanardağı en son 1944’te faaliyete geçmişti.