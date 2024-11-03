“Bir Kız Çocuğunun Dikkat Çekmesi”

GAZZE’DEKİ İNSANLIK DIŞI MUAMELELER YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Geçtiğimiz hafta, ABD kökenli haber kanalı CNN’in yayınladığı bir fotoğraf, İsrail askerlerinin Gazze topraklarındaki insanlık dışı muamelelerini bir kez daha gözler önüne serdi. CNN’deki bilgilere göre, İsrail askeri, Cibaliye bölgesini tahliye ederken Filistinli erkeklere kıyafetlerini çıkarmalarını zorunlu kıldı ve onları saatlerce dondurucu soğukta dışarıda bekletmek zorunda bıraktı.

FİLİSTİNLİ TANIKLARDAN ŞOK AÇIKLAMALAR

Yaklaşık 200 kişilik kalabalık grubun içinden olan Muhannad Khalaf, CNN’e verdiği demeçte o gün güvenli bir koridor kullanarak kamptan kaçmaya çalıştıklarını ancak İsrail askerleri tarafından durdurulduklarını detaylandırdı. “Bize kıyafetlerimizi çıkarıp sadece iç çamaşırlarımızla kalmamızı söylediler. Birkaç saat dışarıda oturduk, hava buz gibiydi. Biz otururken onlar bize hakaret ediyor, bize isimler takıyor ve gülerek fotoğraflarımızı çekiyorlardı” diye konuştu.

KÜÇÜK BİR KIZ ÇOCUĞU DİKKAT ÇEKTİ