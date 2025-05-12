Bir Kullanıcı, Pakistan’ın Başarısını Vurguladı

DİPLOMASİDEKİ BAŞARILARA DİKKAT

Boğaz manzarasıyla bir kafeden duygu dolu bir paylaşım yapan bir kullanıcı, son dönemde yaşanan uluslararası olayları değerlendirerek Pakistan’ın diplomatik başarılarına dikkat çekiyor. Türkiye ve Çin’in Pakistan’a verdikleri açık destekten bahseden kullanıcı, ABD’nin ateşkes için arabuluculuk yapıp daha sonra geri çekildiğini belirtiyor.

“Hiçbir ülke Hindistan’ı resmen ve koşulsuz desteklemedi” diyen yorumcu, Rusya ve İsrail’in dahi bu süreçte Hindistan’a karşı net bir tutum almadığının altını çiziyor. Hindistan’ın uluslararası diplomasisinin, yurtdışındaki vatandaşları bir araya getirip “Modi-Modi” sloganı attırmaktan ibaret kaldığını savunarak, bu durumun Hindistan’ın yalnızlaşmasına işaret ettiğini ifade ediyor.

“Kullanıcı, Pakistan sadece gökyüzünde değil, diplomaside de üstünlük sağladı” diyerek, sosyal medya ve uluslararası medyada Pakistan’ın etkili bir iz bıraktığını öne sürüyor. Yorumunu, “Hindistan oturup ağlayabilir ve Asya’nın süper gücü olma hayalinin bir hayal olarak kaldığını kabul edebilir,” şeklinde noktalayarak, Hindistan’ın bu süreçte diplomatik olarak ne denli zayıf durumda olduğunu savunuyor.