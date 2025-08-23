Bir Otelde Yangın Çıktı, Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI YER

Fatih’teki bir otelde yangın ihbarı alındı ve duruma anında müdahale edildi. Cankurtaran Mahallesi’ndeki Akbıyık Caddesi’nde yer alan otelin mutfak bölümünde henüz sebebi belirlenemeyen bir yangın meydana geldi.

MÜDAHALE VE TAHLİYE SÜRECİ

Yangını fark eden otel görevlileri, hemen oteldeki yerli ve yabancı turistleri güvenli bir şekilde tahliye etmeye başladı. Olayın bildirilmesi üzerine hızlıca bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin etkili müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

DUMAN TAHLİYESİ VE HASAR

Yangın sonrası otelde bir süre duman tahliyesi işlemleri gerçekleştirildi. Diğer taraftan, otelde kalan yabancı turistler, ekiplerin yangınla ilgili çalışmalarını dikkatle izledi. Yangının etkisiyle otelde bir miktar hasar meydana geldi.