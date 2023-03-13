Bir parti daha Kılıçdaroğlu’na desteğini açıkladı

Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenleri HDP ve TİP toplantısının ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na destek kararı çıktı.

Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenleri HDP ve TİP dün parti meclislerini (PM) deprem ve seçim gündemi ile topladı.

Hakkında kapatma davası devam eden HDP’de seçimlere Yeşil Sol Parti ile katılma görüşünün ağırlık kazandığı belirtildi. Toplantıda ayrıca cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu’nun hangi şartlarda destekleneceğinin netleştirilmesi konusunun da ele alındığı kaydedildi. İttifak bileşenlerinden TİP ise PM’sini Hatay’da topladı. PM’de TİP’in belirlenecek illerde seçimlere kendi amblemi ile girmesi kararı çıktı. PM’de ayrıca Kılıçdaroğlu’nun desteklenmesi için Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenleriyle müzakere edilmesi yönünde karar alındı