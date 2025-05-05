Bir Sitede Tartışma, Silah Alevlendi

Olayın Gelişimi

Bağcılar’da bulunan bir sitede yaşayan Muharrem Yılmaz, evinden çıktığı sırada husumetlisiyle karşılaştı ve tartışmaya başladı. Olay, saat 22.00 civarında Güneşli Mahallesi Üsküp Caddesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, Yılmaz ve husumetlisi arasında süren konuşma, kısa süre içinde tartışmaya dönüştü.

Silahlı Saldırı

Tartışma sonrasında, husumetli kişi yanında taşıdığı silahla Yılmaz’a defalarca ateş etti. Göğsünden vurulan Yılmaz, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki hayatını kaybetti.

Soruşturma Süreci

Olayla ilgili polis ekipleri hemen harekete geçti. Şüpheli, olay sonrası motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı. Şu an için, olayın detaylarına ilişkin soruşturma devam ediyor.