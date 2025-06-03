Haberler

Bir Şoför, Kızın Topunu Şişirdi

ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜNDEN DÜŞÜK HAVALI TOPA YARDIM

Kayseri’de bir özel halk otobüsü şoförü, yolda ailesiyle birlikte bekleyen bir küçük kızın havası inik topunu şişiriyor. Bu anlamlı an, şoför Bahadır Barbaros’un cep telefonu kamerası ile kaydediliyor.

KÜÇÜK KIZIN SEVİNCİ GÖRÜNTÜLENDİ

Küçük kıza yardım etmek isteyen Barbaros, sefer sırasında otobüsü durdurup küçük kızı yanına çağırıyor. Otobüse binen kızın elindeki havası inik topu şişiren Barbaros, o anları kaydetmeyi de ihmal etmiyor. Küçük kızın topu şişirdikten sonraki sevinci, izleyenlerin yüreğini ısıtıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

A Milli Futbol Takımı ABD’de Hazırlanıyor

A Milli Futbol Takımı, ABD'deki hazırlık maçları öncesi antrenmana çıktı. Teknik direktör Montella yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada tüm futbolcular yer aldı. Merih Demiral, Al Ahli'deki başarısı için kutlandı.
Haberler

Ankara’da Bıçaklı Kavga Yaşandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde, bir kişi boşanma sürecindeki babasını sokakta bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için polis soruşturma başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.