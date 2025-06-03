Bir Şoför, Kızın Topunu Şişirdi

ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜNDEN DÜŞÜK HAVALI TOPA YARDIM

Kayseri’de bir özel halk otobüsü şoförü, yolda ailesiyle birlikte bekleyen bir küçük kızın havası inik topunu şişiriyor. Bu anlamlı an, şoför Bahadır Barbaros’un cep telefonu kamerası ile kaydediliyor.

KÜÇÜK KIZIN SEVİNCİ GÖRÜNTÜLENDİ

Küçük kıza yardım etmek isteyen Barbaros, sefer sırasında otobüsü durdurup küçük kızı yanına çağırıyor. Otobüse binen kızın elindeki havası inik topu şişiren Barbaros, o anları kaydetmeyi de ihmal etmiyor. Küçük kızın topu şişirdikten sonraki sevinci, izleyenlerin yüreğini ısıtıyor.