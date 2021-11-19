Bir sonraki salgın farelerden çıkabilir

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan araştırmalar sonucu, bir sonraki salgının farelerden çıkabileceği açıklandı.

Çeşitli memeli hayvanlarda SARS virüsünün tutunabileceği alıcıları inceleyen ABD’li araştırmacılar, bir sonraki koronavirüs salgınının farelerden çıkabileceği sonucuna ulaştı.

ABD’de Princeton Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, çeşitli memeli hayvanlarda SARS virüsünün tutunabileceği alıcıları inceledi. Araştırmada, bazı kemirgen türlerinin geçmişte SARS benzeri koronavirüslere defalarca maruz kaldığı, bu yüzden bunlarda virüse karşı belli bir direnç oluştuğu tespit edildi. Araştırmacılar, Covid-19’a yol açan SARS-CoV-2 virüsünün zoonotik olduğunu yani hayvanlardan insanlara geçebilecek türde olduğunu belirledi.

“HENÜZ KEŞFEDİLMEMİŞ VİRÜSLERE DE YOL AÇABİLİR”

Daha önceki araştırmalarda da Çin’deki yarasaların, kendileri hastalık belirtisi göstermeden SARS benzeri virüs barındırabildikleri belirlenmişti. Bilgisayar bilimci Mona Singh ile birlikte araştırmayı yapan moleküler biyolog Sean King, “Araştırmamız, defalarca SARS benzeri koronavirüslere maruz kalan farelerin virüse karşı direnç kazandığını gösteriyor. Asemptomatik fareler geleceğin koronavirüs benzeri hastalıklarına yol açabilir. Henüz keşfedilmemiş virüsler de dahil” dedi.