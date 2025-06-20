Bir SUV Araç, Yaya Çarparak Öldürdü

AİLENİN KAYBI

Sakarya’nın Karasu ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında bir yaya yaşamını yitirdi. Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi sahil yolunda ilerleyen, sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen bir SUV aracın çarpması sonucu 50 yaşındaki kafe çalışanı Selime Şinas, çöp atmak amacıyla dışarı çıktığı esnada araçla çarpıştı.

KAZA ANI VE SONRASI

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Selime Şinas, park halindeki bir aracın altına girdi. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla kaza yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Şinas’ın yaşamını yitirdiğini belirlerken, itfaiye ekipleri kadını aracın altından çıkardı. Cenaze, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SÜRCÜNÜN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Kazayı gerçekleştiren SUV aracın sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Polis, yayaya çarparak kaçan sürücüyü bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kazayla ilgili detayların ortaya çıkması ve sorumluların hesap vermesi bekleniyor.