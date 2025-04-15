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Bir Turist, Eşeğe Vuran Adama Müdahale Etti

OLAYIN ŞİDDETİ VE TEPKİLER

Mısır’daki popüler bir turistik bölgede, bir adama eşeğine acımasızca vurduğu için Hollandalı bir turistten beklenmedik bir tepki geldi. Görüntülerde, Jock Vanderbost adlı kadın, eşeği döven adamı önce yumrukladı, ardından kaçmaya çalışırken eline geçen kamçıyla onu kovaladı. Sosyal medyada hızla yayılan videolar, Kahire yakınlarındaki bir duvara bağlı eşeğin, defalarca kırbaçlanarak acı içinde çırpındığını gözler önüne seriyor. Vanderbost, bu vahşete tanık olduktan sonra, öfkeyle bakıcısına doğru koşarak onu duvara yasladı ve “Sen kendini ne sanıyorsun!” diyerek defalarca yumrukladı.

KAÇIŞ VE KOVALAMA ANLARI

Olay yerinden kaçmaya çalışan adamla ilgili Vanderbost, yakındaki başka bir eşek bakıcısından bir kamçı alarak onu uzaklaşana kadar kovaladı. Bu sıra dışı müdahale anları, görgü tanıkları tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntüler, Mısır’daki turistik bölgelerde çalışan hayvanlara yönelik kötü muamele sorununu yeniden gündeme getiriyor. Kahire’de veteriner kliniği işleten Vanderbost, bu tür hayvan istismarının bölgede yaygın olduğunu ifade ediyor.

SONUÇLAR VE HUKUKİ SÜÇÜMLER

Olayın ardından, eşeğe şiddet uygulayan adamın Vanderbost’u saldırı suçlamasıyla polise şikayet ettiği ve videonun yayılmasının kendisine psikolojik zarar verdiğini iddia ettiği öğrenildi. Vanderbost, kısa süreli gözaltının ardından serbest bırakıldı. Mısır İçişleri Bakanlığı, videodaki adamın da tespit edilerek tutuklandığını doğruladı. Hala dava açılma ihtimaliyle baş karşıya kalan Vanderbost, “Hapse girebilirim ya da sınır dışı edilebilirim. Ancak bu, buradaki durumun sonunda değişeceği anlamına geliyorsa, buna değerdi,” dedi.

HAYVAN HAKLARI MÜCADELESİ

Üç veterinerin çalıştığı kliniği aracılığıyla bölgedeki at, eşek ve katırlara sağlık hizmeti sunan Vanderbost, geçmişte de Mısır’daki hayvan zulmüne karşı verdiği mücadeleyi dile getirdi. Bu son olay, hayvan hakları savunucuları tarafından takdirle karşılanırken, Mısır’daki yetkililerin hayvan refahı konusunda daha etkin adımlar atması yönündeki çağrıları da artırdı.

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