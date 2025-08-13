Bir Vatandaş, Pazardaki Sorunları Kınadı

Pazar Tacizleri Hakkında Sert Tepkiler

Bir vatandaş, pazarlarda yaşanan tacizler ve kalitesiz ürün satışına yönelik tepkisini oldukça sert ifadelerle ortaya koydu. Sosyal medyada paylaştığı bir videoda, “Açık ve net konuşuyorum, pazara göndermeyin. İnanılmaz rezillikler dönüyor” sözleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Pazarcıların Uygunsuz Tavırları

Vatandaş, pazarcıların kadın müşterilere karşı tutumlarını eleştirerek, “O kadar ne konuştuğunu bilmeyen, imalı konuşan pazarcı var ki… Kadınların arkalarından laf atıyorlar, üründen şikayetçi olan kadınları bastırıyorlar” dedi. Bu açıklamalarıyla, toplumda kadınların maruz kaldığı taciz ve rahatsızlıkları vurguladı.

Kalitesiz Ürünler ve Ahlaki Sorunlar

Yaşadığı bir olayı da aktaran vatandaş, “10 kilo domates aldım, 3 kilosu çürük çıktı. Ben 3 kilo domatesin değil, şerefsizliğin, namussuzluğun peşindeyim” diyerek, pazarlardaki hem ahlaki hem de ticari sorunlara dikkat çekti. Bu sözleri, kalitesiz ürünlerin satışıyla birlikte giderek artan ahlaki erozyonu da gözler önüne seriyor.