Bir Vatandaş, Pazardaki Sorunları Kınadı

Pazar Tacizleri Hakkında Sert Tepkiler

Bir vatandaş, pazarlarda yaşanan tacizler ve kalitesiz ürün satışına yönelik tepkisini oldukça sert ifadelerle ortaya koydu. Sosyal medyada paylaştığı bir videoda, “Açık ve net konuşuyorum, pazara göndermeyin. İnanılmaz rezillikler dönüyor” sözleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Pazarcıların Uygunsuz Tavırları

Vatandaş, pazarcıların kadın müşterilere karşı tutumlarını eleştirerek, “O kadar ne konuştuğunu bilmeyen, imalı konuşan pazarcı var ki… Kadınların arkalarından laf atıyorlar, üründen şikayetçi olan kadınları bastırıyorlar” dedi. Bu açıklamalarıyla, toplumda kadınların maruz kaldığı taciz ve rahatsızlıkları vurguladı.

Kalitesiz Ürünler ve Ahlaki Sorunlar

Yaşadığı bir olayı da aktaran vatandaş, “10 kilo domates aldım, 3 kilosu çürük çıktı. Ben 3 kilo domatesin değil, şerefsizliğin, namussuzluğun peşindeyim” diyerek, pazarlardaki hem ahlaki hem de ticari sorunlara dikkat çekti. Bu sözleri, kalitesiz ürünlerin satışıyla birlikte giderek artan ahlaki erozyonu da gözler önüne seriyor.

Aston Villa, Marco Asensio’yu almak istiyor

Aston Villa, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Marco Asensio ile 3 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı. Asensio, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak bu ekibin formasını giymişti.
Adıyaman Spor Tesisleri Gelişecek

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü, Gölbaşı'ndaki spor tesislerini gezerek, gençlerin yaz döneminde spor yapmalarını teşvik etti ve yatırımların önemine dikkat çekti.

